Calciomercato Roma/ News, Muriel: Schick può giocare ovunque (Ultime notizie)

Il colpo da novanta del calciomercato della Roma è stato senza dubbio Patrik Schick, calciatore più pagato della storia del club giallorosso. Di lui ha parlato chi lo conosce bene e cioè Luis Muriel che con il ceco ha condiviso un anno tra gioie e dolori alla Sampdoria. Ora il colombiano è al Siviglia e ha raccontato quello che pensa dell'affare che ha portato il suo ex compagno nella capitale. A La Gazzetta dello Sport Muriel ha sottolineato: "Non mi sorprende il suo passaggio alla Roma per quelle cifre. E' un calciatore che infatti segna spesso e fa giocate di grande valore. Alla Sampdoria in pochissimo tempo ha fatto cose eccezionali. Giocare da esterno? Con la voglia può fare quello che vuole". In molti hanno contestato l'acquisto di Patrik Schick da parte della Roma perché considerato una prima punta da tutti e non quell'esterno d'attacco che i giallorossi cercavano nel dopo Mohamed Salah. Staremo a vedere se il ragazzo riuscirà a trovare spazio in quel ruolo alla Roma.

TITOLARE IL NUOVO ACQUISTO GONALONS

Sabato contro la Sampdoria potrebbe essere il momento in casa Roma per l'esordio da titolare del centrocampista francese Maxime Gonalons. Questi è arrivato in estate dal Lione con grandi aspettative anche perché è un giocatore completo e porta in dote anche una discreta esperienza. Rapido con i piedi e abile sempre a cambiare marcia il ragazzo farà la differenza se schierato come perno basso nel centrocampo a tre di Eusebio Di Francesco. Con la Champions League alle porte e il ritorno di Daniele De Rossi dal doppio impegno con la nazionale contro Spagna e Israele salgono allora le quotazioni per questo nuovo acquisto di calciomercato che è stato al centro di numerose trattative con l'Italia nelle ultime stagioni. Tutti ricorderanno infatti i lunghi tira e molla con il Napoli che sembrava sempre sul punto di acquistarlo per poi dover sorbire il rilancio del Lione che non era intenzionato a cederlo. La Roma invece l'affondo l'ha completato e vedremo se Maxime Gonalons renderà come tutti si aspettano.

