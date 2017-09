Calciomercato Inter/ News, Karamoh: all'inizio un terremoto, ora sono felice! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Yann Karamoh è uno degli acquisti a sorpresa di questa sessione di calciomercato. Il giovane calciatore francese ex Caen è una promessa sulla quale però il club nerazzurro crede tanto soprattutto in ottica futura. Il calciatore ha parlato durante la presentazione al Q&A su Inter Channel per la sua presentazione ufficiale. Il talentino ha spiegato che all'inizio per lui la notizia di vestire la maglia nerazzurra è stata come un terremoto e che ora è molto felice per la scelta che ha preso insieme al suo ex club. Il ragazzo ha sottolineato inoltre la sua volontà di mettere in difficoltà Luciano Spalletti: "Penso che il mio profilo possa essere interessante. Sono in una squadra importante e spero che le mie caratteristiche possano essere utili. Direi che è molto semplice il mio tipo di gioco. Controllo il pallone, dribblo e metto a frutto la mia tecnica. Devo imparare a essere ancora più rapido".

VANHEUSDEN SPIEGA PERCHÈ È RIMASTO

Tra i talenti più in evidenza nel vivaio dell'Inter c'è il giovanissimo difensore Zinho Vanheusden. Il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha spiegato di recente come proprio Zdenek Zeman gli abbia chiesto di prendere questo calciatore per portarlo a Pescara. Il ragazzo ha spiegato però in una lunga intervista a VoetbalPrimeur.be il motivo della sua permanenza in nerazzurro. Racconta: "So che c'erano molti club interessati a me per il prestito, ma non ho ritenuto fosse il momento giusto per andarmene via. Ho chiaramente il sogno di esordire con la maglia nerazzurra nella massima categoria, in Serie A. So però che sarà difficile. Per il momento gioco le mie gare con la Primavera di Stefano Vecchi e cerco di migliorarmi giorno dopo giorno lavorando duro con la prima squadra". Elogi anche per Luciano Spalletti che il giovane ha sottolineato essere talento purissimo dal quale può solo che imparare.

