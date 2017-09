Calciomercato Juventus/ News, Raimondi: Lichtsteiner non vuole andare al Besiktas (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

Stephan Lichtsteiner è stato cercato in questi ultimi giorni di calciomercato turco dal Besiktas che ha provato a sfruttare il suo disagio per l'esclusione dalla lista della Champions League con la Juventus. Della situazione ha parlato il giornalista di Premium Sport Cristian Raimondi che ha sottolineato come il calciatore svizzero avrebbe detto di no al club turco. Pare che il club abbia offerto un biennale all'ex calciatore della Lazio che però non ha voluto calarsi in questa realtà preferendo rimanere in bianconero nonostante non potrà giocare la Champions League almeno fino a gennaio prossimo quando potrebbe, come nella stagione scorsa, essere reinserito nella lista. Intanto Lichtsteiner sa bene che con la maglia della Juventus potrà disputare una stagione comunque da protagonista almeno in Serie A dove ha giocato da titolare le prime due gare contro Cagliari e Genoa.

BIANCONERI SUL NORDCOREANO HAN?

La Juventus potrebbe puntare il talentuoso nordcoreano Kwang-Song Han che è passato in prestito al Perugia dal Cagliari, realizzando ben quattro gol nelle prime due stagioni del campionato cadetto. Il ragazzo aveva stupito tutti già lo scorso anno quando arrivato a Cagliari aveva dimostrato grande qualità e la capacità di fare un salto di qualità immediato. Del possibile interessamento della Juventus ha parlato il suo agente Sandro Stemperini a UmbriaOn.it: "La Juventus? Non c'è bisogno di telefonate specifiche. Parlo quotidianamente per lavoro parlo quotidianamente con decine di direttori sportivi ed è normale che questi mi facciano delle domande su Han. Però è davvero troppo presto per pensare al calciomercato. Il campionato è appena cominciato e bisogna lavorare sodo per fare bene partita dopo partita. Poi se le cose vanno bene al Perugia andrà bene anche lui e questo lo ha capito lo stesso ragazzo che è molto maturo". Staremo a vedere se Han potrà in tempi brevi fare un salto così importante come quello verso la Juventus di Massimiliano Allegri.

