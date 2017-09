Calciomercato Milan/ News, Sosa deciderà oggi se accettare il Trabzonspor (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, José Sosa - La Presse

José Sosa è ormai a un passo dal Trabzonspor che proprio domani chiude ufficialmente il suo calciomercato. Il calciatore argentino sembra molto vicino alla firma con il club turco che sta per investire una discreta cifra per riportare il ragazzo in Turchia dove bene aveva fatto con la maglia del Besiktas meritandosi proprio la chiamata del Milan. Secondo quanto raccontato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 pare che il giocatore sia pronto proprio entro questa mattina a prendere una decisione definitiva. Il club turco sta facendo di tutto per andare a prendere il calciatore in questione anche alzando la proposta economica nei suoi confronti. Sosa sembra convinto a cambiare maglia anche perché in rossonero sarebbe totalmente chiuso dall'arrivo di calciatori importanti come Hakan Calhanoglu e Franck Kessié. Nella giornata di oggi comunque negativa o positiva arriverà la risposta per quanto riguarda il calciatore.

GABRIEL VICINO ALLA RESCISSIONE

Il Milan potrebbe a breve fare un'altra operazione di calciomercato stavolta in uscita. Secondo quanto riportato da Telelombardia pare che Gabriel sia molto vicino alla rescissione del suo contratto con il club meneghino. Nato a Unai il 27 settembre del 1992 il brasiliano è cresciuto nel Cruzeiro dove nel 2012 l'hanno pescato i rossoneri. Dopo due stagioni con appena sette presenze collezionate il calciatore è stato prestato al Carpi dove è stato assoluto protagonista di una promozione storica per il club emiliano. L'anno successivo il ragazzo invece è stato spedito a fare il secondo al Napoli del connazionale Rafael dopo la partenza verso il Bayern Monaco di Pepe Reina. L'anno scorso dopo sei mesi in panchina era stato prestato al Cagliari dove non era riuscito a trovare spazio. Con l'idea di passare un altro anno in panchina il calciatore sembra quindi ora pronto a rescindere consensualmente il suo contratto.

