Calciomercato Napoli/ News, Reina è stato davvero vicino al Milan (Ultime notizie)

In estate si è parlato moltissimo della cessione di Pepe Reina che durante la fine della sessione di calciomercato è stato a un passo dal Milan. Di questo ne ha parlato il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Crc, spiegando che sarebbe stato proprio Quillon a proporlo al Milan. Non è da escludersi poi che questo affare possa arrivare tra un anno quando il calciatore andrà in scadenza di contratto e la presenza di Gigio Donnarumma tra i pali del club allenato da Vincenzo Montella non esclude questa possibilità. Venerato sottolinea: "I rossoneri hanno una situazione particolare. Donnarumma ha una clausola da settanta milioni di euro e tutto può accadere, ma è ancora presto. Il futuro dello spagnolo lo si capirà ad aprile o marzo senza dimenticare che il Manchester City e il Paris Saint German sono sempre alla finestra". Anche il Napoli si starebbe guardando intorno con nel mirino Leno e Rulli.

PARLA L'AGENTE DI HAMSIK

Marek Hamsik è diventato ormai una leggenda del Napoli dopo che per l'ennesima estate ha superato senza grandi polemiche il vortice del calciomercato. Nonostante i tanti club che farebbero ponti d'oro per acquistarlo il ragazzo è rimasto tranquillo e convinto di poter dare ancora moltissimo al club azzurro. Di questo ha parlato il suo agente Juraj Venglos a Radio Crc, sottolineando durante la trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma che: "Dopo la fine della carriera ancora non sa quello che farà, ma è vero quello che dice Mino Raiola e cioè che non tutti sono come Marek Hamsik. Ha sposato il Napoli dieci anni fa e non si è mai voluto spostare, ama fortemente questa città e questi colori". Sicuramente in questo calcio fatto di poche bandiere Marek Hamsik è una di quelle che sventola alta sui cieli della nostra Serie A. Staremo a vedere se riuscirà a togliersi la soddisfazione di vincere con il Napoli uno Scudetto atteso ormai fin da troppo tempo.

