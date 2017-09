Calciomercato Roma/ News, Karsdorp ed Emerson Palmieri sono pronti (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

Arrivano buone notizie per Eusebio Di Francesco dall'infermeria. Infatti il nuovo acquisto Rick Karsdorp sembra essere finalmente pronto. Il terzino destro arrivato in estate dall'Eredivise ha dovuto sostenere un piccolo intervento chirurgico appena sbarcato nella capitale. Per questo ancora non lo abbiamo visto in campo, ma sembra proprio che l'attesa sia agli sgoccioli. Il terzino infatti si è allenato ieri con la prima squadra e sembra pronto a rientrare tra i convocati, cosa che potrebbe accadere già sabato contro la Sampdoria. Difficile immaginarlo in campo già dall'inizio con Bruno Peres che è assolutamente favorito per una maglia da titolare. C'è però da ragionare in ottica recuperi in giallorosso perché il ritorno di Karsdorp insieme a quello di Alessandro Florenzi e a quello più che prossimo di Emerson Palmieri offriranno al tecnico sicuramente diverse opzioni che arricchirebbero sicuramente il reparto difensivo in quantità e qualità.

CRESCE L'ATTESA PER IL NUOVO ACQUISTO SCHICK

Ci si avvicina al ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali e a Roma c'è grandissima attesa per la gara del Luigi Ferraris di sabato contro la Sampdoria. In campo potrebbe esserci la novità Patrik Schick ancora non sappiamo se dal primo minuto o magari nella ripresa. Di sicuro il calciatore ceco ha aumentato l'entusiasmo nella capitale cancellando il pesante ko interno contro l'Inter dell'ex Luciano Spalletti. Di sicuro Schick è un calciatore che è costato davvero molto, addirittura il più caro della storia del club giallorosso. Staremo a vedere se Patrik Schick avrà un impatto positivo anche se è chiaro che ci vorrà un po' per abituarsi a giocare nel modulo di Eusebio Di Francesco che ama schierare un tridente con due esterni molto larghi e di movimento. Schick in nazionale spesso ha giocato in quella posizione anche se il suo ruolo non è propriamente quello. Staremo a vedere se riuscirà a sacrificarsi, magari anche migliorandosi per la sua nuova squadra.

