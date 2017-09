Calciomercato Inter/ News, Benfica entusiasta di Gabigol (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Gabigol - La Presse

Gabriel Barbosa Almeida noto come Gabigol ha suscitato davvero grandissima emozione da parte del Benfica che ha acquistato in prestito con diritto di riscatto il calciatore brasiliano dall'Inter nell'ultima sessione di calciomercato. Di sicuro è un ragazzo di buone qualità, ma non è riuscito ancora a imporsi all'attenzione dell'Inter dove a dire la verità ha avuto davvero poche possibilità. Gabigol è costato anche molto, arrivato dopo una splendida Olimpiade giocata col Brasile. Del ragazzo ha parlato il centrocampista dei lusitani Miguel Alfonso Fernandes Pizzi sottolineando: "Secondo me Gabigol si integrerà molto bene e ci aiuterà a raggiungere tutti i nostri obiettivi. La politica di calciomercato del Benfica è stata ottima. Hanno preso giocatori di grande volontà di vincere e di rappresentare questa società. Andiamo avanti così, forti e convinti che questa squadra possa fare bene". Staremo a vedere se esploderà finalmente Gabigol.

AUSILIO SULLA CHIUSURA DI CALCIOMERCATO ANTICIPATA

In questi giorni si sta parlando molto della possibilità della chiusura del calciomercato anticipata nella prossima sessione estiva. Questo per evitare problemi legati all'inizio del campionato e che possa coinvolgere calciatori che in quel momento dovranno pensare solo al campo. Ne ha parlato il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio che ha sottolineato: "Sono d'accordo sul fatto di chiudere il calciomercato almeno un paio di giorni prima dell'inizio del campionato di Serie A. Sarebbe auspicabile che tutte le federazioni si uniformassero su questa regola, visto che il calciomercato è diventato globale a livello europeo. Dovrebbe essere una cosa uguale per tutti. Sono assolutamente favorevole a questa situazione". Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore quando la situazione potrebbe diventare realmente ufficiale. Una situazione che dovrebbe evitare problemi visti negli ultimi anni.

