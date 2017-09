Calciomercato Juventus/ News: Andres Iniesta rinnova col Barca, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Andres Iniesta - La Presse

Andres Iniesta è ormai pronto a rinnovare il suo contratto con la maglia del Barcellona, colpo di calciomercato importante della squadra blaugrana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport però ci sarebbe una clausola che andrebbe in vantaggio della Juventus. Infatti sembra che il calciatore vorrebbe inserire nell'affare una clausola che gli permetterebbe comunque cosa fare e anche di rescindere alla fine della stagione. Della situazione ha parlato anche il padre di Iniesta, José Antonio, che ha sottolineato a Cuatro: "Non ci saranno problemi per il rinnovo di Andres con il Barcellona. So quello di cui parliamo giorno per giorno io e mio figlio e mai direi qualcosa di diverso dalla realtà. A livello professionale non vedo perché Andres dovrebbe indossare una maglia diversa da quella del Barcellona. Credo che potrà firmare anche un contratto di almeno due-tre anni". Nonostante questo le voci di calciomercato non si calmeranno di certo adesso.

LOTTA CON LE BIG INGLESI PER THOMAS MULLER

Continua a parlarsi molto per il calciomercato della Juventus, in ottica 2018, di Thomas Muller del Bayern Monaco. Il calciatore tedesco classe 1989 infatti pare ormai lontano dal club tedesco con Carlo Ancelotti che lo ha messo un po' di parte. Secondo quanto riportato da Mirror pare che il calciatore sia nel mirino di Arsenal, Chelsea e Liverpool da cui la Juventus si dovrà guardare se vorrà arrivare al forte centrocampista offensivo. Una situazione molto complicata perché i club della Premier League hanno sicuramente maggiori possibilità economiche rispetto al club bianconero. Sicuramente sarà importante anche il volere del calciatore tedesco che sembra aver già strizzato l'occhietto ai bianconeri. Tra il club tedesco e i sei volte campioni d'Italia poi c'è un rapporto davvero importante che negli ultimi anni ha portato a fare diversi percorsi a giocatori importanti come Kingsley Coman, Arturo Vidal, Medhi Benatia e per ultimo Douglas Costa

