Calciomercato Milan/ News, oggi ufficiale Sosa al Trabzonspor (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Josè Sosa - La Presse

Josè Sosa dovrebbe firmare oggi per il Trabzonspor, pronto a lasciare così ufficialmente il Milan nell'ultimo giorno del calciomercato turco. Il club meneghino sta per cedere il calciatore al club in questione per una cifra di 5.5 milioni di euro. Si parla di un triennale di 5 milioni di euro. Oggi dovrebbero quindi esserci in ordine le visite mediche del Principito e poi la successiva firma del contratto. I rossoneri hanno stabilito una minusvalenza di circa 2 milioni visto che il ragazzo era stato acquistato un anno fa dal Besiktas per 7.5. In rossonero non è riuscito a esprimersi al massimo, nonostante alla fine la sua avventura si chiuderà anche in maniera abbastanza positiva. Di sicuro Sosa è un calciatore dotato di grande qualità e in grado di poter dare spessore al centrocampo della squadra dove gioca. Al Trabzonspor non solo riabbraccerà un campionato dove ha già dimostrato di essere un calciatore di alto livello, ma andrà anche a ritrovare Juraj Kucka che come lui si è mosso dal Milan verso la Turchia.

RETROSCENA SU AUBAMEYANG

Nella sessione estiva di calciomercato si è parlato molto della possibilità di vedere Pierre Emerick Aubameyang pronto a tornare in Italia proprio per vestire ancora la maglia del Milan. Alla fine poi è arrivato in rossonero Nikola Kalinic della Fiorentina. Del calciatore del Gabon ha parlato Alessandro Maggi a TMW Radio, sottolineando: "L'operazione è andata un po' per le lunghe, ma all'inizio sembrava che il Borussia fosse disponibile a trattare. Poi sono arrivate offerte della Cina che hanno fatto lievitare il prezzo del suo cartellino. Quando manca il la le operazioni diventano molto difficili". Il noto procuratore a parlato anche dell'operazione di Musacchio dove ha sottolineato che non è stata una cosa molto semplice, perché parliamo di un calciatore molto importante e pagato davvero tanto nonostante fosse in scadenza di contratto. Alla fine c'è stata soddisfazione da entrambe le parti.

© Riproduzione Riservata.