Calciomercato Napoli/ News, Pres.Benevento: De Laurentiis ci ha aiutato per Pavoletti, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Leonardo Pavoletti - La Presse

Aurelio De Laurentiis avrebbe lavorato per aiutare il Benevento in questa ultima campagna di calciomercato ad acquistare Leonardo Pavoletti. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha sottolineato proprio questa situazione. Ha spiegato: "Abbiamo parlato con Aurelio De Laurentiis di Leonardo Pavoletti. Il Presidente è stato gentilissimo a chiamarci e a provare a favorire una squadra campana. Abbiamo apprezzato molto il suo gento e l'ho ringraziato. Purtroppo non abbiamo trovato l'accordo economico. Leonardo Pavoletti era fuori dal nostro budget economico e alla fine siamo riusciti a prendere Iemmello". Sicuramente il Benevento ha provato a cullare il sogno di acquistare una prima punta davvero molto forte, ma poi ha ripiegato su un calciatore meno costoso e con meno esperienza ma altrettanto motivato e dotato di qualità per fare bene. Staremo a vedere che campionato farà.

PARLA L'AGENTE DI MARIO RUI

Uno degli acquisti di calciomercato dell'estate del Napoli è stato il terzino Mario Rui. Il calciatore è arrivato dalla Roma voluto fortemente da Maurizio Sarri che lo aveva allenato all'Empoli qualche anno fa. Della sua scelta ha parlato il suo agente Mario Giuffredi a Radio Crc durante la trasmissione di Raffaele Auriemma ''Si gonfia la rete''. Questi ha sottolineato: "Mario Rui sarà pronto per fine settembre e inizio ottobre. Conoscevo le dinamiche di mister Maurizio Sarri e sapevo che sarebbero stati difficili i primi mesi. Mario Rui si sta conquistando lentamente la condizione ideale. Come ho sempre detto sarà una freccia importante all'arco del Napoli". Mario Rui è un calciatore dotato di buon passo, gamba e intelligenza nelle giocate. Sicuramente farà bene quest'anno anche se dovrà lottare con Faouzi Ghoulam per giocarsi una maglia da titolare. L'algerino ha iniziato la stagione veramente molto bene e toglierlo dalla fascia sinistra sarà molto complicato.

© Riproduzione Riservata.