Calciomercato Roma/ News, Satin: ecco perché Schick ha scelto i giallorossi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

Patrik Schick è stato l'acquisto di calciomercato più importante della storia della Roma, il calciatore più pagato dai giallorossi. Di questo ha parlato l'agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly che fa parte anche dell'entourage dell'attaccante arrivato nella capitale dalla Sampdoria. Ha spiegato a Radio Kiss Kiss: "Patrik Schick ha scelto la possibilità di giocare con continuità. Sia lui che noi abbiamo ritenuto che alla Roma avrebbe avuto le maggiori possibilità di giocare. Avevo detto al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli che se avessero venduto Arkadiusz Milik ne avremmo parlato. Cristiano però non ha mai pensato di fare questo. Il Napoli è troppo forte davanti e non c'era spazio per Schick". Staremo a vedere se già domani in Sampdoria-Roma partirà titolare, magari nella posizione di esterno destro nel tridente insieme a Diego Perotti ed Edin Dzeko. Staremo a vedere se sarà subito decisivo.

KOLAROV IL VERO COLPO DI CALCIOMERCATO?

Si è parlato molto del calciomercato della Roma dopo la chiusura della sessione estiva. Qualcuno ha sottolineato che mancasse qualcosa con la difficoltà di arrivare a un esterno in grado di sostituire Mohamed Salah partito verso il Liverpool. Altri invece hanno specificato come mancasse qualcosa dietro dopo l'addio di Antonio Rudiger ora al Chelsea di Antonio Conti. Sicuramente però tutti convengono che l'acquisto di Aleksander Kolarov dal Manchester City sia stato un colpo davvero importante. Ne ha parlato Ilario Di Giovambattista a Radio Radio durante la trasmissione Mattino Sport & News, spiegando: "Kolarov è stato il vero colpo di calciomercato della Roma, in attesa di vedere quanto e dove giocherà Patrik Schick. Non capisco perché il Manchester City abbia deciso di lasciarlo andare via". Al momento l'ex calciatore della Lazio ha deciso l'unica vittoria dei giallorossi arrivata nella partita contro l'Atalanta al debutto, grazie a una bella punizione.

© Riproduzione Riservata.