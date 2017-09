Calciomercato Inter/ News, ufficiale il rinnovo di Perisic fino al 2022 (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Ivan Perisic - La Presse

Ivan Perisic sembrava destinato al Manchester United nell'ultima sessione di calciomercato, prima che su di lui facesse un grande lavoro Luciano Spalletti. Il tecnico infatti ha dato al calciatore croato la possibilità di esaltarsi e di riuscire a fargli tornare la voglia di giocare con l'Inter. Per lui i nerazzurri hanno rifiutato un'offerta molto importante che era arrivata dalla squadra di José Mourinho. Oggi poi è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo del calciatore classe 1989 fino al 2022 con il club meneghino. A Inter Channel ha parlato anche lo stesso Ivan Perisic sottolineando come la giornata sia stata speciale e che sia stato emozionato e felice dopo lo stress legato all'ultima estate. Perisic aggiunge: "Guardiamo avanti e penso solo all'Inter. Dopo la firma devo pensare solo al campo. Per tanto tempo non ho parlato, ora posso svelare che con Luciano Spalletti abbiamo parlato già dalla preparazione e mi ha detto che con lui potevo tornare il miglior Ivan visto".

NOVITÀ RINNOVO BAKAYOKO

Si è parlato molto poco nell'ultima sessione di calciomercato del passaggio di Axel Mohamed Bakayoko dalla Primavera dell'Inter al club francese del Sochaux. E' stata una trattativa che ha portato l'esterno classe 1998 in prestito secco in Ligue 2 per farsi un po' le ossa. FcInterNews ha svelato però un particolare che prima era rimasto celato. Il calciatore infatti ha rinnovato il suo contratto fino al giugno del 2021 per andare in prestito al Sochaux. Sarebbe stato poco sensato mandarlo a giocare in prestito con un contratto in scadenza a giugno prossimo. Bakayoko è un calciatore su cui l'Inter punta molto. Rapido e dotato di un buon piede ha dimostrato nella Primavera di Stefano Vecchi di essere un giocatore con grandissime potenzialità. Vedremo se nella seconda divisione francese quest'anno il ragazzo riuscirà a dimostrare tutte le sue qualità. Di sicuro in molti seguiranno il suo andamento in Francia.

