Calciomercato Juventus/ News, Isco sogno impossibile! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Mariano Isco - La Presse

Non è un segreto che ormai da diverso tempo Mariano Isco sia un sogno di calciomercato di Massimiliano Allegri e quindi della Juventus. Il giovane centrocampista spagnolo infatti è il trequartista perfetto che un tempo è stato corteggiato a lungo dal club bianconero per permettere al tecnico di giocare con il suo adorato 4-3-1-2. Il sogno però nelle ultime ore è diventato irrealizzabile nonostante a Madrid il calciatore faccia davvero troppa panchina. Recentemente autore di una doppietta contro l'Italia però il calciatore è tornato alla ribalta e Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha deciso di fargli rinnovare il contratto. Il dirigente ha così raccontato a Cadena Ser: "Nei prossimi giorni annunceremo tutti i nostri rinnovi. Quello di Mariano Isco è già concluso". Zinedine Zidane intanto gli prepara un ruolo nel Real Madrid delle stelle che deve trovare un equilibrio ai tanti giocatori offensivi sempre presenti in campo.

IL PRESIDENTE DEL GALATASARAY SU ASAMOAH

Nella sessione estiva di calciomercato Kwadwo Asamoah è stato davvero molto vicino al passaggio al Galatasaray. La situazione è stata poi bloccata dai bianconeri che non sono riusciti a concludere l'operazione Leonardo Spinazzola con l'Atalanta e sarebbe rimasta senza una valida alternativa in rosa ad Alex Sandro. Della trattativa ne ha parlato il Presidente del club turco Dursun Ozbek. Questi durante la presentazione dei nuovi giocatori Denayer e Carrasso è voluto tornare sull'argomento, spiegando: "Abbiamo provato fino all'ultimo ad acquistare Kwadwo Asamoah. La Juventus non ha voluto cederlo. Stiamo già pensando a lui per la sessione di calciomercato di gennaio". Probabile che magari nella sessione di riparazione i bianconeri saranno in grado di prendere un terzino lasciando quindi libero di partire il calciatore ghanese ex Udinese ormai entrato in una fase calante della sua carriera.

