Calciomercato Milan/ News, ufficiale Sosa al Trabzonspor (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, José Sosa - La Presse

José Sosa è ufficialmente un calciatore del Trabzonspor, l'affare è stato concluso ieri nell'ultima giornata del calciomercato turco. Per il centrocampista ex Napoli è un ritorno nel campionato turco dove aveva fatto davvero molto bene con il Besiktas per poi meritarsi proprio il passaggio alla squadra rossonera. Il Principito è stato acquistato per 1.35 milioni di euro per il prestito e 3.4 per il riscatto che i turchi dovranno esercitare entro il quindici gennaio dell'anno prossimo. Questo genera quindi una minusvalenza di un milione di euro per il club rossonero che comunque si alleggerisce di un ingaggio importante e cede un calciatore che ormai viene considerato superfluo per il gioco di Vincenzo Montella visto anche che in mezzo al campo sono arrivati Franck Kessié, Hakan Calhanoglu e Lucas Biglia. Sosa ritroverà al Trabzonspor l'ex Milan Juraj Kucka anche lui ceduto al club turco durante questa sessione di calciomercato.

MIRABELLI SU CUTRONE

Il Milan si sta godendo la grande esplosione di Patrick Cutrone che nell'ultima sessione di calciomercato è stato molto vicino al passare al Crotone di Davide Nicola. Del giovane calciatore ha parlato il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli al Quotidiano del Sud, sottolineando: "Faceva parte del settore giovanile del Milan, poi lo abbiamo visto nel settore giovanile e abbiamo capito che aveva delle grandi doti. Può fare veramente molto bene e crediamo in lui come crediamo in tanti giovani che sono in prima squadra. Vincenzo Montella con loro ha un rapporto splendido. Siamo sulla buona strada, ma c'è tanto lavoro ancora da fare". Intanto domani contro la Lazio potrebbe essere ancora il momento di vedere Patrick Cutrone titolare con André Silva e Nikola Kalinic acquistati nell'ultimo calciomercato pronti a partire dalla panchina e a guardarlo magari segnare ancora.

© Riproduzione Riservata.