Calciomercato Napoli/ News, a novembre si decide il futuro di Inglese (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese

Roberto Inglese è stato l'acquisto a sorpresa del Napoli nell'ultimo giorno di calciomercato. In molti si sono interrogati sul perchè andare ad acquistare una prima punta di buon valore, ma che a 26 anni non ha fatto ancora il grande salto di qualità. Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato a Radio Crc ha provato però a spiegare quello che sarà il futuro del ragazzo. Questi ha infatti specificato che il Napoli si è riservato la possibilità di portare il centravanti in Campania già da gennaio anche se ora è molto presto per parlare. Il futuro di Roberto Inglese dovrebbe decidersi attorno a novembre anche perché il Chievo Verona dovrà avere il tempo per cercare un'alternativa da andare ad acquistare proprio nel calciomercato di gennaio. La situazione dovrebbe essere questa anche se non sono da escludere altri improvvisi colpi di scena che potrebbero cambiare ancora una volta le carte in tavola.

SI SPERA NEL RINNOVO DI PEPE REINA

La telenovela Pepe Reina non sembra ancora pronta ai titoli di coda. Il calciatore spagnolo nell'ultima sessione di calciomercato è stato davvero molto vicino al passaggio al Paris Saint German prima che decidesse di rimanere in azzurro per rispettare il suo contratto con la squadra campana. Ora dopo l'addio scontato a fine stagione si riaprono possibilità di vedere il calciatore rimanere ancora a Napoli. Ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio Crc, sottolineando che il calciatore è davvero un grande protagonista. Spiega: "Non credo sia buono avere in scadenza di contratto un calciatore così importante per lo spogliatoio della squadra azzurra. Ho la sensazione che con questo contratto in scadenza il calciatore doveva andare via, ma alla fine si è pensato a una soluzione tampone". Sul rinnovo Venerato ha sottolineato che è un auspicio, ma non c'è niente di concreto.

