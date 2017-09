Calciomercato Roma/ News, Di Francesco torna sull'affare Mahrez (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

Riyad Mahrez è stato a lungo nell'ultima estate di calciomercato a un passo dalla Roma di Eusebio Di Francesco. Alla fine non se n'è fatta niente con i giallorossi che hanno virato su Patrik Schick della Sampdoria e con Barcellona e Chelsea non disposti a scendere a patti con il club inglese. Eusebio Di Francesco è tornato sull'algerino nella conferenza stampa di quella che sarebbe dovuta essere la vigilia di Sampdoria-Roma. Il tecnico ha sottolineato: "Abbiamo cercato moltissimo Riyad Mahrez nell'ultima sessione di calciomercato. Per lui il direttore sportivo Monchi ha offerto di più di quanto poi ha speso per Patrik Schick, ma il Leicester non lo ha voluto cedere. Abbiamo virato su un giocatore differente, ma di grande qualità. Volevamo un top player e quindi abbiamo preso Schick, sapendo che Defrel può giocare anche esterno visto che ci nasce dopo che io l'avevo fatto diventare un centravanti". Parole importanti che chiariscono dei particolari su Mahrez.

ASPETTATIVE SU SCHICK

Su Patrik Schick, bomba di calciomercato della Roma, si sono spese moltissime parole. Sono stati diversi i commenti entusiasmanti nei suoi confronti con il ragazzo che è stato in grado senza giocare di far dimenticare il pesante ko contro l'Inter. Su di lui però spegne l'entusiasmo Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio durante la trasmissione Mattino Sport & News, dove specifica: "Su Schick ci sono troppe aspettative, è bravo ma Roma non è Genova. Bisognerà aspettarsi una crescita graduale da questo calciatore che ha grandi qualità. Quando diventerà decisivo sarà un grande giocatore, ma non bisogna avere fretta". Purtroppo o per fortuna la piazza romana è così e cioè magari si entusiasma velocemente, ma altrettanto rapidamente rischia di cambiare idea. Schick purtroppo ha iniziato la sua avventura alla Roma con un infortunio, staremo a vedere quando sarà in campo.

