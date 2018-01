Calciomercato Inter/ News, Rafinha è a un passo: solo le visite mediche lo possono fermare (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Sturridge si propone ai nerazzurri e la società ci pensa anche se può valutare solamente il prestito.

10 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

L'Inter sembra aver trovato l'accordo con Rafinha del Barcellona come riporta in esclusiva FcInterNews. Le parti sono davvero vicinissimo con il club blaugrana che sembra essere pronto ad accettare il prestito con obbligo di riscatto. Ovviamente rimane da capire con attenzione quali sono le condizioni fisiche del ragazzo che al momento viene da un brutto infortunio e non è recuperato al cento per cento. Rafinha quest'anno non è riuscito ancora a scendere in campo, rimasto fuori per recuperare dall'infortunio subito lo scorso anno. Con il suo ipotetico arrivo Luciano Spalletti avrebbe un'alternativa in più in diversi ruoli visto che può giocare sia in mezzo al campo che come trequartista o ala offensiva. Un jolly da potersi giocare in diverse situazioni e che può essere decisivo anche sotto porta grazie a degli ottimi tempi di inserimento. Il calciatore dal canto suo sembra essere felice di volare verso la Serie A italiana.

SI PROPONE STURRIDGE

Daniel Sturridge si sarebbe proposto all'Inter per arrivare a Milano nella sessione di calciomercato di gennaio. L'esterno d'attacco classe 1989 del Liverpool è un calciatore che farebbe di certo al caso della squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport il calciatore sarebbe stato silurato da Jurgen Klopp, ormai praticamente fuori rosa e quindi pronto a partire già da subito. Il problema rimane sempre lo stesso e cioè che l'Inter non può fare investimenti importanti in questa sessione di calciomercato a causa del fairplay finanziario. I Reds sarebbero in grande difficoltà a lasciarlo andare in prestito, ma comunque si potrebbe lavorare al titolo temporaneo con un diritto di riscatto obbligatorio per la sessione di calciomercato della prossima estate. Sturridge è un calciatore dotato di personalità, passo e grande intelligenza. Con la porta per Gerard Deulofeu che si sta per chiudere definitivamente, il calciatore è a un passo dal Napoli, l'opzione Sturridge diventa però molto più interessante.

© Riproduzione Riservata.