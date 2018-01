Calciomercato Juventus/ News, Emre Can e Cristante allontanano Ceballos (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: il Real Madrid potrebbe vendere Dani Ceballos, ma i bianconeri puntano Emre Can e Bryan Cristante.

10 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

La Juventus in estate ha cercato con una certa insistenza Dani Ceballos, centrocampista classe 1996 che alla fine si è accordato col Real Madrid. Secondo quanto riportato da Diario Gol però la sua avventura con la camiseta blanca potrebbe terminare dopo appena sei mesi con i galaticos pronti a cederlo nel calciomercato di gennaio. I bianconeri infatti ormai hanno virato su altri obiettivi. Il primo rimane Emre Can che non partirà in questa sessione di gennaio, ma che arriverà a Torino sicuramente a giugno a parametro zero. L'altro calciatore che ha convinto Beppe Marotta e Massimiliano Allegri è Bryan Cristante dell'Atalanta anche se non sarà facile per la concorrenza riuscirlo a prendere. Senza considerare che Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Claudio Marchisio e Stefano Sturaro sono tutti di proprietà dei bianconeri anche se in estate almeno due di loro potrebbero partire.

AGENTE ORSOLINI: INCEDIBILE PER L'ATALANTA

Negli ultimi giorni il calciomercato si è scaldato molto attorno a Riccardo Orsolini, esterno d'attacco acquistato dalla Juventus a una cifra importante e poi girato in prestito all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Visto il suo scarso utilizzo si è parlato anche di un suo possibile passaggio all'Hellas Verona di Fabio Pecchia, club con il quale la Juventus ha ottimi rapporti. L'agente di Orsolini, Donato Di Campli, ha voluto fare il punto della situazione sottolineando a SportItalia: "L'Atalanta ritiene Riccardo Orsolini incedibile. E' vero che il Bari ha fatto un sondaggio per lui, ma il calciatore resterà a Bergamo. E' falsa invece la notizia di una chiusura immediata con il Crotone". La Juventus invece spera di poter vedere partire il calciatore per girarlo in prestito a un club che gli dia la possibilità di crescere giocando con regolarità. Non è da escludere però che Gasperini gli conceda spazio già a iniziare dopo la sosta.

