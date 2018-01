Calciomercato Milan/ News, spunta Bereszynski per la corsia, addio Jankto? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: spunta Bereszynski della Sampdoria per la corsia difensiva della squadra rossonera, piace anche a Inter e Roma.

10 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Jakub Jankto - La Presse

Spunta Bartosz Bereszynski per il calciomercato del Milan. Il terzino della Sampdoria è un calciatore dotato di grande fisicità e tecnica che potrebbe passare in rossonero nella sessione di calciomercato di gennaio come raccontato da Sportowefakty.pl. Il calciatore però è nel mirino anche di Roma e Inter che seguono con attenzione ogni sua mossa. Attenzione quindi al calciomercato in entrata per la società rossonera che vuole tutelarsi sulla corsia destra con l'acquisto di un calciatore importante, questo perché Andrea Conti è ancora in difficoltà dopo un brutto infortunio e anche le condizioni di Ignazio Abate non garantiscono continuità alla squadra di Gennaro Gattuso.Il calciatore è stato acquistato dalla Sampdoria appena un anno fa dal Legia Varsavia e ha dimostrato di essere calciatore dotato di grande tecnica e anche dalle potenzialità importanti per crescere e fare ancora meglio in futuro.

IL MILAN MOLLA JANKTO?

Da tempo si sente accostare il nome di Jakub Jankto al Milan, ma in questa sessione di calciomercato l'affare di certo non si farà. La società rossonera sembrava essere decisa a puntare il calciatore se non fosse che il club friulano ha chiesto tra i 20 e i 25 milioni di euro come riporta Premium Sport. L'inserimento nella trattativa del difensore paraguaiano Gustavo Gomez non abbasserebbe di troppo la valutazione economica con i rossoneri che non sono intenzionati a spendere così tanti soldi per un calciatore che non dovrebbe essere nemmeno titolare. Infatti i rossoneri stanno cercando da tempo un calciatore che possa fare da vice a Franck Kessié che ha anche bisogno di rifiatare ogni tanto e che non ha un calciatore dello stesso valore in rosa. Staremo a vedere se l'Udinese abbasserà le sue pretese visto che così sembra essere molto difficile trovare qualcuno pronto a tirare fuori una cifra del genere.

