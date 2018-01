Calciomercato Napoli/ News, agenti di Deulofeu in Italia: si chiude? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: gli agenti di Gerard Deulofeu saranno in Italia oggi, si potrebbe già chiudere la trattativa nelle prossime ore.

10 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Gerard Deulofeu - La Presse

Il Napoli potrebbe chiudere oggi, mercoledì 10 gennaio 2018, un acquisto importante di calciomercato. Saranno infatti in Italia, come riportato da Sky Sport, gli agenti di Gerard Deulofeu calciatore del Barcellona che dopo l'arrivo di Philippe Coutinho in Catalogna è pronto a partire. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, sul suo sito ufficiale ha sottolineato come l'Inter e il Siviglia siano da considerarsi ormai totalmente tagliate fuori dalla corsa a questo calciatore. Deulofeu è un esterno d'attacco dotato di grande rapidità e tecnica che proprio nella sessione di calciomercato di gennaio scorso arrivò al Milan dimostrandosi devastante nel nostro campionato. Manca quindi solo l'ufficialità e potrebbe essere decretata la possibilità della chiusura della possibilità di veder passare in azzurro Simone Verdi che così dovrebbe rimanere al Bologna fino a giugno quando poi magari si potrebbero riaprire altre situazioni.

OUNAS PARLA DEL FUTURO

Adam Ounas è arrivato nella sessione di calciomercato dell'estate scorsa senza riuscire a trovare però in questi mesi continuità con gli azzurri che sembrano pronti a prendere Gerard Deulofeu. Il calciatore sembra essere vicino quindi alla cessione in prestito a un club che gli possa dare continuità. L'esterno d'attacco ha parlato a El Heddaf Tv sottolineando: "Sono a Napoli e Maurizio Sarri si fida di me. Finché nessuno verrà a dirmi che verrò ceduto in prestito a gennaio io resterò. Sono qui per imparare e provare a guadagnare dei minuti in più. Voglio crescere grazie al lavoro con Mister Sarri". Ounas solo a tratti a espresso la sua qualità, dimostrando di essere calciatore di grande potenzialità, ma che ha bisogno di crescere ancora molto. Questo potrà farlo solo giocando con continuità, magari trovando una squadra di Serie A che gli possa dare il giusto minutaggio per poi tornare da protagonista in azzurro.

