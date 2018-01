Calciomercato Roma/ News, beffa Badelj: va alla Lazio? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: i giallorossi potrebbero essere beffati dai cugini della Lazio pronti all'accelerazione per prendere Milan Badelj.

10 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La sessione di calciomercato di gennaio può iniziare con una grande beffa per la Roma di Eusebio Di Francesco. Sembrava infatti fatta per il passaggio in giallorosso di Milan Badelj della Fiorentina. Il centrocampista croato è un affare low cost per gennaio visto che a giugno il suo contratto va in scadenza, ma sono molti i club che da tempo lo monitorano. Il colpo però, secondo La Nazione, lo potrebbe fare un altro club a sorpresa e cioè la Lazio. I biancocelesti sembrerebbero essere passati in pole position per prendere questo forte centrocampista che darebbe una grossa mano a Simone Inzaghi. Badelj è un calciatore dotato di grande fisicità, tecnica e anche la voglia di fare la differenza. Non è da escludere però che la Roma possa andare a fare un'altra offerta alla Fiorentina per il calciatore che è seguito molto anche in Liga da squadre importanti come Siviglia e Valencia.

SPUNTA MANEA PER LA DIFESA

La Roma deve acquistare in questa sessione di calciomercato di riparazione un terzino destro per dare a Eusebio Di Francesco un'alternativa in più. Questa esigenza nasce dal brutto infortunio in cui è incappato il nuovo acquisto Rick Karsdorp, ma anche dal fatto che presto sarà ceduto Bruno Peres. Il brasiliano infatti sembra davvero molto vicino al Benfica. Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore sportivo Monchi sarebbe al lavoro proprio su questo ruolo e avrebbe individuato in Cristian Marian Manea un calciatore di assoluto livello. Questi è un difensore classe 1997 che gioca nel Cluj in prestito, il suo cartellino è di proprietà dell'Apollon Limassol. Ha raggiunto anche un record molto importante diventando nel 2014 il più giovane esordiente della storia della nazionale rumena. Sicuramente è un calciatore giovane che deve fare esperienza, ma potrebbe crescere molto giocando al fianco di giocatori importanti come Alessandro Florenzi.

