Ac Milan/ News, Mirabelli chiude il calciomercato: non prendiamo nessuno, vogliamo valorizzare la rosa

Massimiliano Mirabelli ha ufficialmente chiuso il calciomercato invernale del Milan: la società rossonera non opererà acquisti in questa finestra invernale, volendo valorizzare la sua rosa

11 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan (Foto LaPresse)

Il Milan ha chiuso ufficialmente il calciomercato invernale: stando alle parole che Massimiliano Mirabelli ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport, i rossoneri congelano ogni tipo di operazione - almeno quelle in entrata. “E’ un’informazione ufficiale” ha detto il direttore sportivo, che ha poi aggiunto che il Milan ha in casa le soluzioni per sopperire al difficile girone di andata. E ancora: “Il nostro imperativo è quello di valorizzare i giocatori che abbiamo già in rosa”. Totale sintonia anche con l’Amministratore Delegato Marco Fassone, il rapporto con il quale Mirabelli ha descritto come “una coppia di fatto: siamo due corpi e un’anima, non facciamo nulla se non è condivisa e il resto sono illazioni”. Insomma, il calciomercato in entrata del Milan è già finito: non è nemmeno una notizia incredibile o del tutto nuova, perchè già da parecchie settimane i dirigenti rossoneri ripetevano come a gennaio non si sarebbero mossi per aumentare il numero della rosa. Casomai ci saranno delle uscite: qualche giocatore in esubero potrà lasciare Milanello, per esempio Gustavo Gomez che “è richiesto dal Boca Juniors”, ha confermato Mirabelli, e che qualche giorno fa aveva rivelato la sua volontà di andare a giocare con gli Xeneizes. Smentita dunque ogni voce che parlava di possibili arrivi: un nome che si era fatto era quello di Jakub Jankto, centrocampista ceco dell’Udinese e rivelazione delle ultime due stagioni, ma eventualmente il giocatore potrà arrivare in estate.

MIRABELLI SU GATTUSO E MONTELLA

Mirabelli è poi tornato sul rapporto con Vincenzo Montella e sull’esonero del tecnico di Pomigliano d’Arco: “Abbiamo condiviso tutto, partendo da una campagna acquisti tanto aggressiva”: il direttore sportivo del Milan ha rivelato di aver conservato i messaggi che il tecnico gli mandava durante le trattative (ha citato l’esempio di Leonardo Bonucci) e ha confermato che nel doverlo esonerare ha provato “dispiacere, a livello affettivo e professionale”. Dice, Mirabelli, che se le cose avessero funzionato come si aspettava, “oggi Vincenzo sarebbe al suo posto e il Milan in Champions League”. Per quanto riguarda l’arrivo di Gennaro Gattuso, il dirigente ha parlato di un segnale forte da dare ai giovani al livello di DNA: per questo motivo è stato scelto l’ex centrocampista, che “non è stato un ripiego”. Mirabelli è felice di come sta lavorando (“lo fa più di me e ce lo diciamo anche in dialetto calabrese”). Poi il direttore sportivo ha posto l’accento sugli acquisti di luglio e agosto, dimostrando di non avere alcun rimpianto; nemmeno sulle cifre spese che “non mi sembrano eccessive, vi invito a scorporare e analizzare l’esborso complessivo perchè non abbiamo strapagato nessuno”. Anzi: Mirabelli è convinto che se oggi il Milan dovesse mettere qualcuno sul calciomercato, la società ne guadagnerebbe in termini economici. In particolare per quanto riguarda due giocatori che non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale, ovvero Hakan Calhanoglu e André Silva: “Continuo a scommettere su di loro”, ha detto il ds rossonero.

