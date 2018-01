Ancelotti all'Arsenal?/ Calciomercato news, l'allenatore avrebbe l'accordo con i Gunners!

Carlo Ancelotti avrebbe già raggiunto un accordo per allenare l'Arsenal nella prossima stagione: notizia incredibile di calciomercato, l'emiliano sostituirebbe il francese Arsène Wenger

11 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Carlo Ancelotti solleva il Meisterschale vinto nel 2017 (Foto LaPresse)

Una notizia clamorosa scuote il calciomercato invernale: stiamo parlando di un affare che si concretizzerà soltanto a partire dal prossimo luglio, ma intanto Carlo Ancelotti sembra aver raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore dell’Arsenal. Lo riporta il Corriere dello Sport, che snocciola le cifre: si parla di 40 milioni di euro per quattro anni di contratto, escludendo i bonus che farebbero lievitare ancor più l’ingaggio. Che l’epopea di Arsène Wenger sulla panchina dell’Arsenal fosse al capolinea era piuttosto evidente: vero che l’addio dell’alsaziano è dietro l’angolo da almeno due-tre anni ma lì è sempre rimasto, ma il tecnico che dal 1996 guida i Gunners pare ormai aver sparato tutte le cartucce a sua disposizione. Lo scorso anno l’Arsenal ha mancato la qualificazione alla Champions League, dove aveva il record di partecipazioni consecutive e qualificazioni agli ottavi; pochi giorni fa invece la sconfitta contro il Nottingham Forest ha sancito la prima volta, in 21 anni, in cui i biancorossi sono stati eliminati al terzo turno della FA Cup (cioè la prima partita che la squadra gioca nel torneo, essendo una big del calcio inglese). Risultati in declino che chiedono un cambiamento: Ancelotti, esonerato all’inizio della stagione dal Bayern Monaco, è pronto a rimettersi in sella. Nel frattempo l’emiliano avrebbe rifiutato anche la panchina dell’Arabia Saudita, che gli avrebbe offerto 10 milioni per guidare la nazionale al Mondiale della prossima estate.

ANCELOTTI TORNA IN PREMIER?

Avendo anche declinato la proposta della nazionale italiana - ma presentata ufficialmente, ma il primo nome sulla lista era lui ed era anche stato contattato - possiamo dire a questo punto che per Carlo Ancelotti il richiamo dell’allenamento quotidiano e delle squadre di club è stato troppo forte. Se l’accordo con l’Arsenal diventerà ufficiale, il tecnico emiliano tornerà in Premier League dopo oltre sette anni: l’aveva lasciata nel maggio 2011, al termine di un biennio con il Chelsea nel quale aveva vinto Premier League, FA Cup e Community Shield al primo tentativo, ma non era riuscito a farsi valere in Champions League - eliminato agli ottavi dall’Inter e ai quarti dal Manchester United - e i risultati della squadra erano drasticamente calati nella seconda stagione. Con i Blues Ancelotti ha avuto una percentuale di vittorie del 61,47% contando tutte le competizioni: alta in termini assoluti, ma anche la peggiore tra quelle messe insieme nelle sue esperienze all’estero (il record rimane il 74,79% con il Real Madrid). La sfida è chiara: riportare l’Arsenal alla vittoria di una Premier League che manca dal 2004 e magari condurre i Gunners alla finale di Champions League, giocata soltanto nel 2006 e persa, a Parigi, contro il Barcellona. Non sarà semplice, ma se c’è un allenatore che potrebbe farcela quello è senza ombra di dubbio Ancelotti: dunque, staremo a vedere se effettivamente queste voci di un suo imminente ritorno in sella diventeranno un’ufficialità o se nel futuro dell’allenatore emiliano ci saranno altre novità.

