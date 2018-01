Calciomercato Inter/ News, Capello: Ramires in nerazzurro? Dipende da... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Fabio Capello ha parlato della possibilità di vedere Ramires passare alla squadra allenata da Luciano Spalletti a gennaio.

11 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Fabio Capello lo allena al Jiangsu Suning e lo conosce davvero molto bene, per questo è il migliore in grado di parlare di Ramires obiettivo di calciomercato dell'Inter. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando: "lo aspettavamo in ritiro, è un ragazzo molto serio che lavora tanto. Il calciatore è molto forte, per noi è importante. Se rimane in Cina con noi siamo contenti, se dovesse andare invece all'Inter sarebbe un ottimo rinforzo. Non dipende né dall'Inter né da noi, ma da tanti fattori come il fairplay finanziario. E' uno alla Kante molto bravo tatticamente e dinamico. Rispetto a Kante però è ancora più capace di andare in gol ed è un giocatore di valore assoluto". Ramires rinforzerebbe non poco la squadra di Luciano Spalletti che ha proprio bisogno di uno come lui, ma che in questo momento non può spendere soldi proprio a causa delle regole legate al fairplay finanziario citate da Fabio Capello.

SKRINIAR: VOGLIO RESTARE QUI

Milan Skriniar è sicuramente la sorpresa di calciomercato di questa stagione. Passato dalla Sampdoria all'Inter per una cifra irrisoria, 8 milioni più Gianluca Caprari, si è rivelato uno dei difensori più forti non solo della Serie A, ma proprio d'Europa in generale. Forte fisicamente e anche tecnico è un punto fermo della squadra di Luciano Spalletti, ma ha attirato su di lui gli occhi di club davvero molto importanti. Milan Skriniar però è certo di quello che farà nella sua carriera almeno prossimamente. Alla rivista MY ha sottolineato: "Lasciare l'Inter? Non ci penso proprio perché sono soddisfatto di dove sono e credo che continuerò a giocare qui il più a lungo possibile. Il mio obiettivo per il 2018 è quello di continuare con queste prestazioni per giocare più partite possibili e continuare ad aiutare la squadra". Non è da escludere però che club molto importanti piombino su di lui, tentando anche l'Inter nel mettere a segno una plusvalenza importante.

