Calciomercato Juventus/ News, Pasqualin: ecco i primi tre colpi chiusi per giugno! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il procuratore Claudio Pasqualin ha sottolineato come i primi tre acquisti per giugno siano Caldara, Pjaca e Spinazzola.

11 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Marko Pjaca - La Presse

La Juventus lavora molto attentamente sulla programmazione per quanto riguarda il calciomercato. Sono diversi gli obiettivi che possono essere concretizzati ora, ma che saranno ufficiali solo nella sessione estiva. Di questo ha parlato il noto procuratore Claudio Pasqualin, sottolineando come i primi tre veri acquisti siano già in casa per i bianconeri. L'agente ha parlato a TuttoJuve sottolineando: "La Juventus credo non farà delle operazioni di calciomercato nell'immediato, ma sta lavorando per portare a casa qualcuno quest'estate. Non saranno situazioni però che in questo momento incideranno sulla squadra. Marko Pjaca allo Schalke 04 è un'ottima opportunità perché il calciatore dopo l'infortunio ha bisogno di giocare. Sarebbe stato difficile alla Juventus trovare una maglia da titolare. Però credo che possa tornare a giugno perché è un calciatore che può stare nella rosa della Juventus. Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola arriveranno alla Juventus per rimanere, ma anche loro in estate e non ora con l'Atalanta che non li lascerà partire adesso". Se a Caldara, Pjaca e Spinazzola si aggiunge anche Emre Can la Juventus è già molto avanti nel lavoro anche per giugno prossimo.

BRIGNOLI VERSO LA LAZIO, MA L'AGENTE...

La Juventus si è resa conto di avere tra i suoi tesserati un ragazzo che ha molto calciomercato, cioè il portiere Alberto Brignoli. Questo è salito sugli scudi dopo il gol segnato di testa nella gara contro il Milan con la maglia del Benevento. Il ragazzo però si può muovere già in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero pare che il ragazzo piaccia alla Lazio che vorrebbe portarlo nella capitale per fare il vice di Strakosha, con Vargic destinato invece a partire. Al momento però sarebbe ancora da vagliare la formula con cui passerebbe dal Benevento alla Lazio via Juventus. Non sembra però essere dello stesso avviso Polo Dattola, agente di Alberto Brignoli, che ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb sottolineando: "Alberto Brignoli non è uno che crea dei problemi. In estate quando ha firmato con il Benevento sapeva che si sarebbe dovuto giocare il posto con Belec e le cose non sono cambiate. La situazione è chiara e l'allenatore fa delle scelte che il calciatore accetta".

