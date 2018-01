Calciomercato Milan/ News, il Liverpool vuole Suso per sostituire Coutinho (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool ha incassato un assegno importante per Coutinho e punta a riportare in Inghilterra lo spagnolo Suso.

11 gennaio 2018

Il Liverpool ha incassato in questa sessione di calciomercato un assegno molto importante per lasciar partire Philippe Coutinho verso il Barcellona. E' così che ora può investire molti soldi per andare a sostituirlo. Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo il club allenato da Jurgen Klopp sarebbe pronto a piombare in Italia per prendere dal Milan lo spagnolo Suso. Il calciatore è stato acquistato dal Milan proprio dai Reds, dimostrando di essere calciatore tecnico e dotato di grandissima fantasia. Un prestito al Genoa lo ha lanciato per farlo esplodere con la maglia del club meneghino, dove ora è titolare inamovibile. Sicuramente Suso è un giocatore incedibile per il club rossonero, con la società che però di fronte a un'offerta fuori dai canoni del calciomercato potrebbe anche vacillare. Di certo il Liverpool non reinvestirebbe tutti i soldi incassati dalla cessione del brasiliano, ma potrebbe comunque presentarsi con un assegno in grado di far tentennare i rossoneri.

Il destino di Gustavo Gomez è lontano dal Milan già a partire da questa sessione di calciomercato. Il difensore paraguaiano però sembra per un motivo o per un altro non trovare la giusta collocazione. Nella giornata di ieri si era parlato molto della possibilità dell'inserimento del suo cartellino nella trattativa che doveva portare Jakub Jankto in orssonero. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb l'affare però non si formalizzerà in questa sessione di calciomercato con il club friulano che non ha intenzione almeno per ora di cedere il calciatore. L'Udinese sa bene infatti che Jankto fino a giugno potrebbe vedere il prezzo del suo cartellino ancora aumentare e portare diversi club a quella che sarebbe una vera e propria asta al rialzo. Di sicuro Gomez però va sistemato in questa sessione di calciomercato anche perché il ragazzo ha voglia di giocare e non vuole aspettare ancora di trovare spazio in rossonero dove ha capito non ce n'è per lui.

