Calciomercato Napoli/ News, dal Brasile arriva Maycon? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: gli azzurri puntano il giovanissimo talento del Corinthians Maycon per il futuro, ma c'è la fila.

11 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Amato Ciciretti - La Presse

Il Napoli è molto attivo anche sul calciomercato dei giovani, con tanti ragazzi che sono nel mirino. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, pare che gli azzurri siano molto interessati al giovane del Corinthians Maycon de Andrade Barberan. Questi è uno dei talenti emergenti del calcio carioca, che piace a molte squadre in prospettiva futura. Il Napoli vuole anticipare il tempo perché sa bene che si potrebbe improvvisamente sviluppare un'asta di calciomercato. Nato a San Paolo il 15 luglio del 1997 è un centrocampista che nato come trequartista si sta trasformando in un vero e proprio regista davanti alla difesa. Il calciatore è monitorato con attenzione anche dal commissario della nazionale brasiliana che vorrebbe prima o poi promuoverlo nella verdeoro dopo che ha fatto bene nell'under 20 proprio nell'anno appena passato.

SALTA A SORPRESA CICIRETTI? GETAFE SU DI LUI

La situazione legata ad Amato Ciciretti non è destinata a chiudersi nelle prossime ore, anzi sembra che gli scenari di calciomercato legati al Napoli si stiano complicando. Il calciatore del Benevento non si muoverà nella sessione di gennaio, con il suo contratto che scade a giugno momento dal quale sarà libero di passare a un altro club a parametro zero. La sensazione è che il calciatore non abbia gradito l'intenzione del Napoli di andarlo poi a inserire in una trattativa con un'altra società come per esempio quella che poteva portare a Simone Verdi del Bologna. Gianluigi Longari, esperto di calciomercato di SportItalia, sul suo profilo di Twitter ha sottolineato: "Anche il Getafe pensa ad Amato Ciciretti. Il club spagnolo cerca di costruire una trattativa complicata per il prestito dal Napoli che ne anticiperebbe l'acquisto". Situazioni e dinamiche difficili da capire con il Napoli che sembra pronto a fare il colpo e il calciatore che rimane confuso dal pressing di così tanti altri club.

© Riproduzione Riservata.