Calciomercato Roma/ News, spunta il Marsiglia di Rudi Garcia su Strootman (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il Marsiglia di Rudi Garcia starebbe puntando il centrocampista olandese Kevin Strootman, la Juventus però non si arrende.

11 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Kevin Strootman - La Presse

Kevin Strootman potrebbe essere il sacrificato della sessione di calciomercato della prossima estate con il calciatore stesso che si è andato lasciare a dichiarazioni piuttosto ambigue. Il centrocampista olandese ex Psv Eindhoven è entrato nel mirino dell'Olympique Marsiglia come riportato dall'esperto di calciomercato di Premium Sport Niccolò Ceccarini sul suo profilo di Twitter. Il calciatore non sarebbe di certo esaltato di andare a vivere un'esperienza in un club alla fine non eccezionale come quello francese. L'unico motivo che porterebbe il calciatore a lasciare la capitale per il Marsiglia è Rudi Garcia, tecnico che ha un ottimo rapporto con il ragazzo e che sarebbe felice di riabbracciarlo. La Juventus intanto rimane in seconda linea ad osservare come si muovono le cose e pronta a un blitz simile a quello che portò da Roma a Torino Miralem Pjanic. Anche se non è da escludere che i bianconeri siano già contenti del loro centrocampo probabilmente rafforzato dall'arrivo di Emre Can dal Liverpool.

IL CLUJ BLOCCA MANEA

La Roma segue da diverso tempo con attenzione il terzino destro del Cluj Cristian Manea. Il calciatore viene considerato adatto per rinforzare la corsia destra di difesa della squadra di Eusebio Di Francesco. Il dirigente del club rumeno Bogdan Mara ha parlato ai microfoni di ProSport Live, sottolineando: "Non lo sappiamo e non posso commentare perché non abbiamo alcuna offerta. E' un calciatore nostro fino almeno all'estate e non potrà andare via fino a quel momento, poi vedremo". Si chiude quindi l'opzione per la Roma di portare il giovane talento nella capitale in questa sessione di calciomercato di riparazione. Il discorso però tornerà d'attualità già nella prossima sessione estiva con il calciatore che tornerà dal prestito in Romania alla squadra proprietaria del suo cartellino, l'Apollon Limassol. Non è da escludere che la Roma possa già mettersi in contatto con i ciprioti in queste settimane per anticipare il colpo e renderlo così ufficiale per il prossimo giugno.

© Riproduzione Riservata.