Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato: video, accordo con il Benfica, le cifre

Lisandro Lopez all'Inter, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime

Lisandro Lopez all'Inter, è fatta (Instagram)

Lisandro Lopez all’Inter, ecco il primo colpo di calciomercato in entrata per il club nerazzurro. Un vero e proprio blitz quello della dirigenza meneghina, guidata dal coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini e dal direttore sportivo Piero Ausilio, che ha chiuso l’operazione Lisandro Lopez per la difesa. Dopo lo sfogo del tecnico Luciano Spalletti, che aveva invocato a grande voce un innesto per il pacchetto arretrato, l’Inter ha deciso di accelerare sul mercato: come sottolinea fcinternews.it, il Biscione ha chiuso l’affare con il Benfica sulla base di un prestito fino al 30 giugno 2018 con opzione di acquisto in favore del club italiano fissato a 11 milioni di euro. La trattativa è stata portata avanti dal procuratore Cesar Boaventura, lo stesso intermediario che ha trattato il passaggio di Gabigol dall’Inter al Benfica in estate. Rapida evoluzione nelle ultime ore, con l’ufficialità della conclusione dell’affare attesa nelle prossime ore.

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER

Classe 1989 di Villa Costitucion, Lisandro Lopez è un centrale fisico roccioso e l’Inter ha deciso di puntare su di lui per completare il pacchetto di centrali, che prevede Joao Miranda, Milan Skriniar e Andrea Ranocchia. Cresciuto nel settore giovanile del Chacarita Juniors, nel 2010 l’argentino è passato all’Arsenal de Sarandi. Tre stagioni con la formazione rossazzurra, prima del grande salto in Europa: nell’estate 2013 il Benfica completa il suo acquisto per 4 milioni di euro. Dopo l’avventura annuale in prestito al Getafe, formazione di Liga, il calciatore gestito dalla Twenty Two si è imposto con le Aquile Rosse, attirando negli ultimi tempi l’interesse di diversi club europei. Prima dell’Inter, avevano messo gli occhi su di lui la Fiorentina e diverse squadre di Premier League. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno sbaragliato la concorrenza, raggiungendo la fumata bianca con il Benfica, con il tecnico Vitoria che non ha concesso molto spazio al difensore in questa prima parte di stagione: 6 presenze tra campionato e Champions League.

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER: REAZIONI SOCIAL

La notizia della fumata bianca raggiunta tra Inter e Benfica per il trasferimento a Milano di Lisandro Lopez ha suscitato reazioni di ogni tipo tra i sostenitori nerazzurri. In molti tifosi della Beneamata si dicono soddisfatti dalla mossa in entrata di Walter Sbaatini e Piero Ausilio: “Mio cugino tifa Benfica e mi ha detto che #LisandroLopez ha la velocità di Varane, i laser pass di Skriniar e il fiuto del gol di Ramos. Segnate”, “E se fosse vero, #LisandroLopez come centrale è ottimo. Per avere il budget a zero, i direttori stanno facendo miracoli. @inter #amala”, “Dai, almeno faremo passare un fine settimana tranquillo alla mamma di Spalletti, mettendo in rosa il quarto difensore centrale #LisandroLopez”. Non manca, però, chi si dice scettico sull'operazione: "Tutte le pippe li prendono loro. In prestito pure.. Poi la colpa era di Moggi. #LisandroLopez", "#LisandroLopez 27 partite negli ultimi 4 anni... 7 partite all'anno... In Portogallo....".

