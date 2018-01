Verdi al Napoli? / Calciomercato news, Sarri lo aspetta: la chiave è Deulofeu

Simone Verdi al Napoli? Il caso di calciomercato in casa azzurra rimane in stand by. La chiave però potrebbe essere Gerard Deulofeu, valida alternativa all'estreno del Bologna.

11 gennaio 2018 Michela Colombo

Simone Verdi (LaPresse)

Il possibile arrivo di Simone Verdi al Napoli è di certo il caso di questa prima parte del calciomercato invernale: l’esterno del Bologna è da tempo nelle mire del club campano e Sarri lo vorrebbe a tutti costi nella sua rosa per il finale di stagione che si annuncia pirotecnico per la squadra azzurra. Tra Europa League e Campionato di Serie A la formazione campana ha bisogno di rinforzi di eccellenza su cui poter puntare per un più ampio turnover rispetto a quando sto in campo finora. Proprio l’apprensione di non trovare continuità nel cambiare la maglia pare che sia la principale paura dello stesso Verdi. Da titolare di Donadoni a panchinaro fisso alla Giaccherini, il passo potrebbe essere breve e ovviamente affatto cercato dallo stesso esterno d’attacco. Oltre a questo elemento va detto che vi sono pochi dubbi sulla bontà dell’offerta del pali: contratto per 5 anni da 1,5 milioni in stagione oltre che sonore promesse di continuità e spazio in campo nell’11 titolare campano. Nel frattempo Verdi ci sta rimangiando su a Dubai: nel fine settimana dovrebbe parlare con il suo entourage per prendere una decisione e il Napoli lo aspetta

LA CHIAVE

La chiave della trattativa per portare Verdi al Napoli però potrebbe essere uno spagnolo, Gerard Deulofeu. Il caso di calciomercato che coinvolge l’esterno del Barcellona è ben chiaro: l’ex rossonero vorrebbe cambiare aria e trovare maggiore continuità di gioco (impossibile in Spagna dopo l’arrivo di Coutinho) e gradirebbe tornare in Italia. Il Napoli si è mostrato ben presto interessato e sul tavolo pare che vi sia già una proposta da 20 milioni di euro al Barcellona (contraria al prestito ma favorevole alla cessione del cartellino). Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pare che in questi giorni l’agente dello stesso Deulofeu sia a Milano e non si escludono incontri con la dirigenza campana: chissà che l’accelerata in tale trattativa possa mettere pressa allo stesso Verdi, ora in vacanza.

© Riproduzione Riservata.