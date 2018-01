Calciomercato Inter/ News, scambio con l'Atletico Madrid per Joao Mario arriva... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: scambio clamoroso con l'Atletico Madrid dove potrebbe andare Joao Mario in cambio di uno tra Carrasco e Correa.

12 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Joao Mario - La Presse

Joao Mario ha totalmente deluso le aspettative dell'Inter ed è l'indiziato maggiore per partire nella sessione di calciomercato di gennaio. Il calciatore però non ha tanti club disposti a offrire cifre importanti per andarlo a prendere. E' così che la società allenata da Luciano Spalletti starebbe pensando a un clamoroso scambio con l'Atletico Madrid ''dell'amico'' Diego Pablo Simeone. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare infatti che Joao Mario potrebbe andare a giocare in prestito ai colchoneros con uno tra Correa e Ferreira Carrasco pronto a compiere il percorso opposto. Sicuramente sarebbe una bella possibilità per i nerazzurri che otterrebbero praticamente gratuitamente un calciatore di notevole valore tecnico e tattico. Sicuramente tra i due Correa sarebbe quello più adatto al modulo di Luciano Spalletti che avrebbe a sua disposizione il tanto ricercato trequartista per il suo 4-2-3-1.

CAPELLO CHIEDE UN PIACERE A SABATINI PER LASCIAR ANDARE RAMIRES

Ramires rimane un obiettivo di calciomercato concreto per l'Inter di Luciano Spalletti che nella sessione di riparazione ha bisogno di portare in rosa un calciatore in grado di dare fisicità e stabilità al centrocampo. Secondo quanto riportato da Premium Sport il tecnico del Jiangsu Suning, dove gioca Ramires e che è dello stesso proprietario dei nerazzurri, Fabio Capello sarebbe anche disposto a lasciar partire il centrocampista brasiliano ex Chelsea. Però questi avrebbe chiesto un piacere al dirigente nerazzurro Walter Sabatini. Vorrebbe infatti che questi lo aiutasse a portare in Cina un attaccante europeo di ottimo livello, pronto magari a dare una svolta al gioco della squadra. Va ricordato come il calcio cinese sia davvero in grande evoluzione a livello economico, ma nonostante questo ancora indietro dal punto di vista tecnico-tattico. Per questo il compito di Walter Sabatini sarebbe molto meno complicato di quanto sembra.

