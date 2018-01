Calciomercato Juventus/ News, ritorno di fiamma per Alexis Sanchez (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie sul club allenato da Massimiliano Allegri: ritorno di fiamma per l'esterno cileno dell'Arsenal Alexis Sanchez che piace anche al Manchester United.

12 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Alexis Sanchez - La Presse

La Juventus potrebbe essere vittima di un ritorno di fiamma per un obiettivo di calciomercato che è stato inseguito a lungo. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 pare infatti che i bianconeri siano pronti a inserirsi nell'affare che potrebbe portare Alexis Sanchez dall'Arsenal al Manchester United. Pare infatti che i Gunners abbiano messo nel mirino l'armeno Henrik Mkhitaryan e che questo possa portare le due squadre a concretizzare un clamoroso scambio. Un affare che permetterebbe ad entrambe le squadre di essere soddisfatte. La Juventus intanto osserva in silenzio ma con grande interesse quello che sta per accadere. Va ricordato infatti come i bianconeri a lungo abbiano inseguito questo fenomenale calciatore già diverse volte in passato. Quando il ragazzo si trasferì dall'Udinese al Barcellona e ancora quando passò dai blaugrana all'Arsenal i bianconeri erano lì attenti. Che stavolta le cose possano andare diversamente?

AGENTE PJACA: SE AVESSIMO SAPUTO DEL KO DI DYBALA...

Il trasferimento di Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04 ha sicuramente scosso il calciomercato bianconero. In molti hanno infatti sottolineato come questa trattativa potesse rappresentare la fine della storia tra il calciatore croato ex Dinamo Zagabria e i bianconeri, cosa che ha voluto smentire categoricamente il procuratore del giovane ragazzo. Marko Naletic ha parlato a Radio Vs, spiegando: "Nessuno ha mai detto che Marko Pjaca voglia lasciare la Juventus. E' andato in Germania solo per giocare per essere convocato per i Mondiali con la Croazia. Nella scelta ha inciso anche il fatto che ha giocato bene con la Primavera bianconera ed è cresciuto a livello mentale. Abbiamo convinto così Marotta e Paratici ad andare in prestito. Marko Pjaca è troppo forte per non essere titolare allo Schalke 04. Se avessimo saputo dell'infortunio di Paulo Dybala magari sarebbe potuto cambiare qualcosa, ma anche l'anno passato è successo qualcosa di analogo". Il futuro però è tutto dalla parte di questo giovane ragazzo con la possibilità di giocare anche da prima punta in un modo comunque differente rispetto a Gonzalo Higuain.

