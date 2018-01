Calciomercato Milan/ News, Mirabelli osserva Weigl del Borussia (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Massimiliano Mirabelli vola in Germania per seguire da vicino Julian Weigl del Borussia Dortmund.

12 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Massimiliano Mirabelli - La Presse

Il Milan è piuttosto bloccato in questo calciomercato di gennaio, ma i dirigenti rossoneri sono già al lavoro per la sessione estiva. L'esperto di calciomercato di Premium Sport Daniele Miceli ha parlato di un viaggio in Germania nelle prossime settimane per visionare da vicino il roccioso difensore del Borussia Dortmund Julian Weigl. Il calciatore ha una valutazione alta, tanto che i gialloneri per il ragazzo vogliono tra i trentacinque e i quaranta milioni di euro. Nonostante questo i rossoneri continuano ad attendere il momento giusto per cercare di affondare il colpo, visto che sono diverse le squadre interessate al ragazzo. Weigl è giovanissimo, ma è già un perno della nazionale tedesca grazie a caratteristiche fuori dal comune. Fisico importante non vanno a danneggiare la classe e la rapidità di un calciatore che potrebbe diventare uno dei migliori nel suo ruolo nei prossimi anni. Chissà che non lo possa fare con la maglia del Milan.

ROSSONERI NON INTERESSATI A WALCOTT

Il calciomercato del Milan sembra essere immobile anche se le voci si rincorrono. E' così che nelle ultime giornate si è parlato di come Theo Walcott si sia offerto al club rossonero. Giocatore dotato di grande rapidità, ma un po' troppo propenso agli infortuni, non sembra del tutto adatto al modulo spesso schierato da Gennaro Ivan Gattuso. Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo al momento il Milan non sarebbe interessato all'esterno dell'Arsenal. Su di lui ci sarebbero l'Everton e il Southampton. L'Arsenal valuta il calciatore attorno ai trenta milioni di sterline, cifra che ovviamente il Milan anche volendo non potrebbe tirare fuori nella sessione di calciomercato di gennaio. Walcott è un calciatore davvero di grande qualità e nel pieno della sua maturità, visto che è un classe 1989, ma al momento la società rossonera vuole certezze e non può assolutamente correre dei rischi.

