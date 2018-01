Calciomercato Napoli/ News, lunedì si chiude per Verdi? Se salta tutto arriva Deulofeu (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club di Maurizio Sarri: lunedì appuntamento col Bologna per chiudere l'affare Simone Verdi. Se salta arriva Gerard Deulofeu dal Barcellona.

12 gennaio 2018

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato, alla ricerca di un giocatore tecnico e rapido che possa giocare sia da esterno nel tridente di Maurizio Sarri che da falso nove. I nomi sono sempre gli stessi e cioè quello di Simone Verdi del Bologna e di Gerard Deulofeu del Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport lunedì sarà il momento del summit per andare a chiudere l'affare con i felsinei. Il Napoli però vuole una risposta definitiva da parte del club emiliano e se arriveranno dei tentennamenti si volterà pagina andando a chiudere per l'ex milanista ora al Barcellona. Fatto sta che la squadra di Maurizio Sarri uscirà da questa sessione di calciomercato rafforzata dall'arrivo di un calciatore offensivo che possa essere pronto subito per scendere in campo. La sensazione è che alla fine uno tra Simone Verdi e Gerard Deulofeu sia pronto a indossare la casacca azzurra sulle spalle.

MAKSIMOVIC VERSO IL PRESTITO

Nonostante il Napoli abbia investito molto su Nikola Maksimovic il calciatore è pronto per diventare protagonista dell'ennesima sessione di calciomercato. Maurizio Sarri infatti non lo vede proprio e gli preferisce Vlad Chiriches come alternativa al centro ai titolari Raul Albiol e Kalidou Koulibaly. L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando che il calciatore andrà via probabilmente in prestito. Al momento su di lui in Italia c'è soprattutto il Sassuolo che ha perso Paolo Cannavaro, pronto a lasciare il calcio per seguire da assistente l'avventura del fratello Fabio in Cina. Oltre al club emiliano su di lui ci sono diverse squadre straniere che potrebbero formulare un'offerta anche importante. Il calciatore non andrà via però a titolo definitivo perché gli azzurri comunque non vogliono trovarsi di fronte a una spiacevole minusvalenza.

