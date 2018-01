Calciomercato Roma/ News, Bellinazzo: cederanno due top player se... (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Marco Bellinazzo ha spiegato come il club giallorosso possa essere costretto a cedere due top player.

12 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Il calciomercato della Roma dipende sempre e comunque dai risultati del campo e se i giallorossi dovessero incappare in una seconda parte di stagione complicata allora le cose si andrebbero rovinosamente a sgretolare. Marco Bellinazzo ha parlato a Radio Radio, sottolineando: "Questa sessione di calciomercato è stata molto condizionata dal fairplay finanziario. Roma e Inter sono state condizionate da quelli che sono gli accordi stretti con la Uefa". Il giornalista de Il Sole 24 Ore ha spiegato anche le conseguenze che potrebbero arrivare nella prossima sessione di calciomercato: "La Roma pagherebbe molto se eventualmente non si qualificherebbe alla Champions League. La Roma ha uno squilibrio molto alto tra i costi di gestione e i ricavi, sarebbe costretta quindi a cedere almeno due giocatori molto importanti". Ovviamente al momento appare molto complicato pensare che la Roma non arrivi tra le prime quattro, ma c'è da dire che comunque le difficoltà delle ultime settimane devono essere un campanello d'allarme.

LA JUVE PAGA LA CLAUSOLA PER PELLEGRINI?

E' noto come tra la tifoseria della Roma e quella della Juventus non scorra buon sangue, ma non tutti sanno invece che le società sono in piena sintonia anche perché nelle ultime sessioni di calciomercato hanno finalizzato diverse trattative importanti. Come quella che ha portato Miralem Pjanic a vestire la maglia bianconera, diventando il faro del centrocampo di Massimiliano Allegri. A dire il vero in quel caso la società giallorossa non potete opporre resistenza perché c'era una clausola rescissoria a farla da padrona. La stessa storia si potrebbe ripetere per Lorenzo Pellegrini che si può liberare per venticinque milioni di euro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport pare che i bianconeri siano pronti a puntare sul calciatore nella sessione di calciomercato della prossima estate. Su Pellegrini però ci sono anche Atletico Madrid, Chelsea e Manchester United.

© Riproduzione Riservata.