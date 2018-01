Dennis Praet alla Juventus?/ Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria: diverse soluzioni per Allegri

Dennis Praet alla Juventus? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. L'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga

12 gennaio 2018 - agg. 12 gennaio 2018, 19.03 Silvana Palazzo

Dennis Praet alla Juventus? (Foto: LaPresse)

Si parla molto dell'affare di calciomercato che potrebbe portare Dennis Praet alla Juventus. Il centrocampista della Sampdoria offrirebbe diverse opzioni a Massimiliano Allegri in mezzo al campo. Il calciatore infatti è in grado di giocare in diverse zone del campo anche grazie a quello che gli ha insegnato Marco Giampaolo alla Sampdoria. Prima di arrivare in Italia il belga era un centrocampista offensivo, che giocava soprattutto da trequartista ma anche da esterno d'attacco. A Genova però il ragazzo ha imparato a muoversi anche da interno di centrocampo, risultando intelligente in fase di copertura. Con i bianconeri che hanno già praticamente acquistato Emre Can potrebbero così decidere anche di schierare in mezzo al campo un altro calciatore di grande qualità all'occorenza abile a muoversi in posizione offensiva. Praet comunque è pronto al salto e la Juventus ci sta pensando. (agg. di Matteo Fantozzi)

INTESA SUI 25 MILIONI DI EURO

Dennis Praet alla Juventus? Nelle ultime ore si è parlato di un possibile accordo di massima tra la società bianconera e la Sampdoria per il trasferimento del centrocampista belga. I rumors parlano di un'intesa per 25 milioni di euro, la somma stabilita dalla clausola presente nel contratto con il club blucerchiato. L'affare dovrebbe essere formalizzata in questa sessione di calciomercato, ma per Praet si profila la permanenza a Genova per altri sei mesi, quindi fino al termine della stagione. Le porte di Vinovo allora si aprirebbero in estate per il giovane talento. La trattativa comunque non sembra chiusa, stando alle recenti dichiarazioni dell'agente di Dennis Praet. «Non è assolutamente vero che è stata trovata una intesa per il suo trasferimento alla Juventus, così come a qualsiasi altro club. È felice ed è legato alla Sampdoria, tuttavia sono certo che dopo la fine della stagione compierà un salto di qualità», ha dichiarato il procuratore Martin Riha ai microfoni di Calciomercato.it.

PRAET ALLA JUVENTUS? ACCORDO VICINO CON LA SAMPDORIA

La Juventus è pronta a piazzare un colpo a sorpresa, come suo solito. La società bianconera conferma ancora una volta la sua attenzione per i migliori talenti in circolazione. E per soffiarli alla concorrenza si muove in grande anticipo. Questo è il caso di Dennis Praet, che piaceva tanto anche all'Inter. La società nerazzurra è stata anticipata appunto dalla manovra della Juventus. Non è ancora chiaro con che formula la società di Andrea Agnelli intende versare i 25 milioni di euro, ma non è da escludere uno sconto da parte della Sampdoria visto che la Juventus lascerebbe il giocatore in prestito fino al termine della stagione. C'è però secondo Fox Sports anche l'ipotesi che l'affare si chiuda a 30 milioni di euro, ma rateizzando il pagamento. Una somma che potrebbe comunque diminuire se la Sampdoria accettasse le contropartite offerte dalla Juventus, che starebbe pensando di girare in prestito qualche giovane al club blucerchiato.

