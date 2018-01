TORREIRA / Calciomercato, Roma, Inter e Juventus lo seguono: resta alla Samp?

Torreira protagonista nel calciomercato invernale. A gennaio dovrebbe restare alla Sampdoria, ma Roma, Inter e Juventus continuano a seguirlo per giugno.

Torreira (lapresse)

L'URUGUAIANO RESTA ALLA SAMP?

Lucas Torreira via dalla Sampdoria? Probabilmente no, almeno non in questa sessione invernale del calciomercato. Roma, Inter e Juventus seguono il centrocampista blucerchiato con grande attenzione, ma il giocatore sembra destinato a rimanere sotto la lanterna fino alla fine della stagione. Il gioiello della Sampdoria è uno degli elementi più promettenti della nostra Serie A ed è facile ipotizzare grandi palcoscenici per l'uruguaiano in futuro, anche se il 21enne doriano non sembra pensarci: "Continuerò alla Samp fino a fine stagione, poi si vedrà. Finora è andata bene, ho segnato tre gol tra cui uno alla Juventus. L'obiettivo è entrare in Europa League perché ora siamo in corsa. Ho molte aspettative, a marzo sarà l'ultima opportunità di andare ai Mondiali e il mio obiettivo è quello". Il calciomercato, quindi, non è motivo di distrazione per Torreira, che pensa a fare bene con la casacca doriana: "Sono tranquillo, dando il massimo con la Samp penso di avere buone possibilità di essere convocato" si legge nell'intervista riportata dal corrieredellosport.it.

