ALLISON RESTA ALLA ROMA? / Calciomercato gennaio: Monchi blinda il portiere giallorosso

Respinti gli assalti per Allison. La Roma blinda il porprio portiere e dice no alle offensive di PSG e Liverpool nel calciomercato di gennaio. Se ne riparlerà a fine stagione.

Allison incedibile per la Roma (lapresse)

ALLISON NON SI MUOVE A GENNAIO

Allison via dalla Roma? Sicuramente non a gennaio, nonostante i prestigiosi corteggiamenti di Psg e Liverpool in ottica calciomercato. Monchi è stato chiaro in tal senso. Il portiere giallorosso è un punto fermo per il mister e per la società, quindi le grandi europee interessate all'estremo difensore della Seleçao dovranno cercare altrove. Anche perchè lo stesso giocatore della Roma ha chiaramente manifestato la volontà di proseguire la sua avventura nella capitale: "Mercato? Magari ne parliamo a giugno perché adesso voglio fare bene a Roma” le parole di Allison a Sky Sport. Il suo addio, tuttavia, non è di certo da escludere, perchè i grandi palcoscenici del calcio fanno gola a chiunque abbia grandi ambizioni: “Fa sempre piacere sapere che ci sono squadre che ti cercano, ma io ora sono a Roma e qui sto bene”. Il discorso per il momento è chiuso, ma a giugno potrebbe essere tutta un'altra storia.

© Riproduzione Riservata.