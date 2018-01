Antonio Cassano torna a giocare?/ Calciomercato gennaio: il barese cerca un progetto serio

Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Antonio Cassano, 35 anni (Foto LaPresse)

Antonio Cassano torna a giocare? Stando a quanto ha dichiarato a Il Secolo XIX l’attaccante barese sarebbe pronto a rimettere piede in campo, per una carriera che ufficialmente non ha mai chiuso. “In presenza di un progetto serio sono pronto a tornare” ha detto Cassano, che ha anche rivelato di non aver mai smesso di allenarsi e di non sentirsi affatto un ex calciatore. Le ultime esperienze tuttavia non depongono a suo favore: storia dell’estate, quando FantAntonio aveva firmato per il neopromosso Verona. Un progetto ambizioso quello del presidente Setti, che aveva portato in gialloblu anche Alessio Cerci e trattenuto Daniel Bessa, puntando sul talento di Daniele Verdi e facendo arrivare in seguito anche Martin Caceres; Cassano si è allenato qualche giorno, poi ha clamorosamente fatto sapere di non voler proseguire. La società ha indetto una conferenza stampa nella quale l’attaccante ha dichiarato di aver avuto un momento di debolezza ma di essere pronto alla causa. E’ durata pochissimo: ancora una volta FantAntonio ha detto stop, e pochi giorni dopo ha rivelato di non voler stare lontano dalla famiglia. In seguito lo stesso calciatore ha ammesso come la sintonia con il progetto non fosse mai arrivata; la Sampdoria resta dunque l’ultima squadra nella quale il pugliese abbia effettivamente giocato, dopo aver rescisso il contratto con il Parma per le ben note disgrazie finanziare della società ducale. Adesso Cassano parla appunto di progetto serio grazie al quale potrebbe ripartire.

DOVE PUO’ GIOCARE CASSANO?

Già, ma dove potrebbe tornare FantAntonio? Il barese ha 35 anni, va bene l’allenamento ma di fatto è dalla prima metà del 2016 che manca una partita vera; una big è esclusa, anche volendo pensare a un cameo squadre come Juventus o Napoli (ma anche Roma, Inter e Milan dove si tratterebbe di un ritorno) non avrebbero lo spazio necessario per una figura comunque ingombrante (nel bene e nel male) che ovviamente dovrebbe essere “onorata” (nel senso che non si accontenterebbe di 20 minuti al mese, volendo sintetizzare). Se l’idea fosse quella di rimanere vicino a Genova e alla famiglia, una delle due squadre all’ombra della Lanterna potrebbe fare al caso suo; il problema è che, se da una parte alla Sampdoria tornerebbe di corsa e oggi stesso, inevitabilmente il Genoa potrebbe non essere un’opzione percorribile per questioni di cuore. A questo punto resterebbero squadre di Serie B: la Virtus Entella però sta giocando più che altro per salvarsi, ci sarebbe lo Spezia che il progetto ambizioso ce l’ha ma non riesce ad andare oltre i propri limiti. Che sia lui l’uomo giusto? Potrebbe essere; dall’equazione ovviamente potrebbero non essere tolti un ritorno a Parma (ma visto come è finita sarebbe difficile, anche se la società c’entra ben poco con quella vecchia) o qualche squadra lombarda o toscana, giusto per rimanere in tema con la geografia. Quale di queste però? Per adesso un bel mistero: ci sarà una squadra pronta a investire su Cassano a gennaio, soprattutto ricordando quanto accaduto in estate con il Verona? Una bella domanda…

© Riproduzione Riservata.