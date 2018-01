Calciomercato Inter/ News, Rafinha a un passo dai nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: Rafinha è davvero a un passo dai nerazzurri, la prossima settimana può arrivare l'ufficialità.

13 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

L'Inter sta per mettere a segno un importante colpo di calciomercato, con Rafinha che sta per dire di sì. Secondo quanto riportato da Premium Sport sono stati fatti dei passi importanti in avanti per portare il calciatore del Barcellona in Italia. Al momento l'unico ostacolo tra i due club rimane la definizione della tipologia d'accordo e i bonus. Pare che si tratti sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui quindici milioni di euro più tre variabili. All'inizio della prossima settimana Rafinha potrebbe essere quindi un calciatore dell'Inter. Gli agenti del ragazzo, Alex Boesch e Mazinho, stanno facendo delle pressioni importanti per andare all'Inter e la voglia di accelerare questa trattativa di calciomercato. L'Inter si vuole inoltre assicurare che Rafinha abbia definitivamente superato il problema fisico che ormai da tempo lo affliggeva e che gli ha fatto saltare quasi un anno di calcio.

DERBY MENEGHINO PER MELEGONI

L'Inter e il Milan potrebbero essere presto protagoniste di un derby di calciomercato per arrivare a un giovane talento. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che ci sia un vero e proprio duello per Filippo Melegoni. Questi è un centrocampista classe 1999 dell'Atalanta che ha esordito da titolare in Serie A lo scorso gennaio in una sfida all'Atleti Azzurri d'Italia contro la Sampdoria. Il rapporto tra Inter e Atalanta è decisamente importante visto che l'estate scorsa le due squadre hanno già concluso una trattativa importante che ha portato l'Inter ad acquistare il cartellino del giovane difensore Alessandro Bastoni, lasciato poi in prestito a Bergamo. Melegoni in questa stagione è tornato in Primavera senza essere riuscito mai a scendere in campo con la prima squadra. Attenzione comunque anche al Milan che rimane molto attenta al calciatore e non vuole farsi scappare un'occasione davvero importante.

