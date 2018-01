Calciomercato Juventus/ News, intermediario Praet: vestirà il bianconero (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: l'intermediario di Dennis Praet ha sottolineato la sua impressione, il calciatore arriverà presto a Torino.

13 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Dennis Praet - La Presse

La voce di calciomercato più importante che riguarda la Juventus nelle ultime ore è quella che riguarda il centrocampista belga Dennis Praet. Il calciatore della Sampdoria pare essere stato bloccato con la Juventus pronta a investire una cifra davvero importante per questo trequartista trasformato da Marco Giampaolo in un interno di centrocampo. Ne ha parlato Ivan Reggiani, primo intermediario di Praet, che ha parlato a Calciomercato.com sottolineando: "La Juventus lo segue da diverso tempo. Ne avevo già parlato con Beppe Marotta e Fabio Paratici in passato, entrambi si erano informati sul calciatore. Praet è sempre piaciuto alla dirigenza bianconera. Ultimamente mi sono un po' defilato, perché gestisce tutto il papà di Praet e non lo sento da un po'. Per esperienza del genere posso dire che quando esce una notizia del genere riferita alla Juventus c'è sicuramente un fondo di verità. Penso che alla fine l'affare si farà".

ALLEGRI BLINDATO

La Juventus da tempo non si legava ad un allenatore così a lungo, la quarta stagione sulla panchina di Massimiliano Allegri è un record che si deve ricercare nel passato remoto della società a quando Marcello Lippi vinceva tutto in Italia e nel mondo. Ora però pare che diverse squadre di Premier League vogliano far terminare questo idillio, tentando il mister livornese che da tempo è anche nel mirino dell'Arsenal. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che i bianconeri siano davvero molto contenti dell'operato di Massimiliano Allegri e che vogliano blindarlo. Il contratto del tecnico scade nel 2019 e la Juventus non ha nessuna intenzione di iniziare la prossima stagione col tecnico in scadenza. La sensazione è che a prescindere dai risultati da qui alla fine della stagione possa accadere qualcosa di importante e che a Massimiliano Allegri sarà proposto quindi un rinnovo di contratto fino al 2020.

