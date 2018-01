Calciomercato Milan/ News, Donnarumma ai tifosi: resto! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra allenata da Gennaro Gattuso: Gigio Donnarumma ha sottolineato ad alcuni tifosi che rimarrà in rossonero ancora a lungo.

13 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma - La Presse

Continua ad essere un nome molto quotato sul calciomercato quello di Gigio Donnarumma. Le pressioni fatte da Mino Raiola per portarlo via dal Milan sembrano essere alla base dell'attualità, ma non tutti sono d'accordo. Secondo quanto riportato da MilanNews.it il portierone della nazionale azzurra sarebbe stato fermato a St.Moritz da alcuni tifosi ai quale avrebbe ribadito: "Non preoccupatevi, resterò al Milan". Non si fermano però le voci che lo vorrebbero pronto a lasciare i rossoneri per andare in un grandissimo club. I nomi sono sempre quelli di Real Madrid e Paris Saint German pronti ad acquistare un estremo difensore di valore per cambiare il passo alla loro squadra. La situazione pare essere molto movimentata con il futuro di Donnarumma destinato a cambiare ancora da qui a giugno almeno tre o quattro volte. Il Milan dalla sua parte vuole capire cosa accadrà anche perché se dovesse cedere il portiere avrà bisogno di trovare un sostituto all'altezza.

NEL MIRINO UPAMECANO E FORSBERG

Massimiliano Mirabelli sta girando l'Europa per osservare da vicino diversi calciatori in grado di far fare il salto di qualità. Ovviamente in questo caso si parla della sessione di calciomercato di giugno con il Milan che non ha le possibilità economiche di andare ad investire in quella di riparazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli sarà stasera a seguire la sfida Red Bull Lipsia-Schalke 04, per seguire da vicino due calciatori della squadra di casa. Si tratta del difensore Dayot Upamecano e dell'ala sinistra Emil Forsberg. Upamecano è un roccioso centrale di 185 centimetri che può giocare anche davanti alla difesa. In Francia c'è già chi azzarda paragoni con un calciatore che al Milan ha fatto la storia come Marcel Desailly. Forsberg invece è un'ala sinistra che può giocare anche dall'altra parte. Un classe 1991 svedese che da giovanissimo sembrava pronto per diventare un top player, ma che ha subito un rallentamento della sua carriera per poi rilanciarsi con la maglia proprio del Lipsia.

