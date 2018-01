Calciomercato Napoli/ News, per la fascia spunta Durmisi! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo del club azzurro: per la corsia in difesa spunta il terzino del Real Betis Riza Durmisi classe 1994 di grandissima prospettiva.

13 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli - La Presse

Il Napoli potrebbe mettere a segno in breve tempo un colpo di calciomercato per la corsia difensiva sinistra. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo pare infatti che gli azzurri siano sulle tracce del terzino classe 1994 del Real Betis, Riza Durmisi. Questi è un classe 1994 di grandissima prospettiva che permetterebbe anche di far tornare titolare Faouzi Ghoulam alla fine del suo infortunio. Il calciatore però ha diversi club interessati al suo cartellino, quindi il Napoli se lo vuole veramente deve accelerare adesso nella sessione di riparazione di gennaio. Sempre secondo il quotidiano spagnolo le alternative sarebbero Layun del Porto, Davide Santon dell'Inter e Patrice Evra. Quest'ultimo è svincolato dopo che il 2 novembre scorso si è reso protagonista di un episodio davvero molto spiacevole prima dell'inizio della partita contro Vitoria Guimaraes di Europa League. In Italia ha già giocato con la maglia della Juventus.

PERINETTI: PERIN PIACE NECESSARIAMENTE AL NAPOLI

Il Napoli è alla ricerca sul calciomercato di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Pepe Reina. Lo spagnolo infatti è in scadenza di contratto e alla fine della stagione lascerà la squadra azzurra senza alcun dubbio e quindi serve un sostituto che sia all'altezza. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Mattia Perin del Genoa, giocatore sicuramente di grandissima qualità. Ne ha parlato il direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, ai microfoni di Marte Sport Live sottolineando: "Perin deve necessariamente piacere al Napoli. E' un portiere italiano importante. Ha fatto una trafila di livello, ma per ora rimarrà con noi. E' ancora giovane, vedremo poi cosa pensare del futuro. Potrebbe avere la volontà di misurarsi con palcoscenici prestigiosi, ma per ora resta al Genoa". Perin di certo darebbe al Napoli una possibilità di crescere ancora, portiere giovane che permetterà di sistemare una situazione incrinata.

