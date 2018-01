Calciomercato Roma/ News, il Psg piomba su Alisson Becker ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco: il Paris Saint German piomba sull'estremo difensore brasiliano dei giallorossi Alisson Becker.

13 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Alisson Becker - La Presse

La Roma deve stare molto attenta perché un suo gioiello è diventato un obiettivo conclamato di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che le prestazioni di Alisson Becker non siano assolutamente sfuggite a diversi club europei importanti. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo della possibilità di vedere l'estremo difensore brasiliano al Liverpool, dove avrebbe raggiunto Mohamed Salah protagonista dello stesso percorso appena sei mesi fa. Ora però si sarebbe aggiunta alla lista delle pretendenti il Paris Saint German che in passato ha dimostrato di non farsi scrupoli nel momento di aprire il portafogli. La società transalpina perderà a breve Kevin Trapp che ha sottolineato l'intenzione di andare via da Parigi, mentre il solo Areola non sembra essere adatto a vivere l'occasione da titolare inamovibile. Alisson Becker era arrivato la scorsa stagione a Roma per fare il portiere di coppa alle spalle di Szczesny, ora alla Juventus, in campionato. Quest'anno la Roma però ha puntato tutto su di lui, facendolo giocare da titolare inamovibile.

NURA E SADIQ UMAR VERSO IL FOGGIA

Continuano a rincorrersi le voci di calciomercato che vorrebbero vedere due giovani della Roma muoversi verso la Serie B. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nelle prossime ore potrebbe arrivare infatti l'ufficialità del passaggio di Abdullahi Nura e Umar Sadiq al Foggia di Giovanni Stroppa. Nura è un terzino destro classe 1997 che ha passato la scorsa stagione ai box a causa della rottura di un legamento crociato. Ora il ragazzo però è completamente recuperato e la Roma sarebbe felice di vederlo giocare con continuità anche nella categoria cadetta. Sadiq invece dopo alcune buone cose fatte vedere a Bologna era stato ceduto in prestito al Torino dove sia con Sinisa Mihajlovic che ora con Walter Mazzarri ha giocato pochissimo. Per lui sarebbe importante andare a fare il titolare in una squadra votata all'attacco come quella dei diavoli pugliesi. Ovviamente per entrambi si tratta di una cessione a titolo temporaneo senza nessun diritto di riscatto.

