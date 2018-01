El Shaarawy via dalla Roma?/ Calciomercato news: il Faraone offerto in Premier League

El Shaarawy via dalla Roma? Calciomercato news, il Faraone sarebbe stato offerto in Premier League dal suo entourage e già nel corso della finestra invernale potrebbe lasciare i giallorossi

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Calciomercato Roma - Stephan El Shaarawy (Foto LaPresse)

Stephan El Shaarawy potrebbe avere un futuro in Premier League: lo riporta Rai Sport, secondo cui il cartellino del Faraone sarebbe stato offerto in Inghilterra dal suo intermediario nel corso della sessione di calciomercato. Messa così, la volontà sembrerebbe chiara: quale sia la destinazione del giocatore, la storia d’amore tra El Shaarawy e la Roma parrebbe essere giunta al termine. Le parole di Eusebio Di Francesco erano state chiare: chi non vuole restare può andare. El Shaarawy non sarebbe del tutto contento del suo utilizzo in giallorosso: ha giocato tanto e segnato gol importanti, ma con l’arrivo di Patrik Schick e l’imminente recupero di Grégoire Defrel, giocatore fortemente voluto dall’allenatore, gli spazi sarebbero ancora più ridotti e il Faraone finirebbe con l’essere una riserva di lusso, come del resto era stato lo scorso anno e come era nei piani di inizio stagione, prima che il giovane ceco avesse qualche problema fisico e Defrel si fermasse a lungo. Resta ora da capire se già sul calciomercato invernale El Shaarawy possa lasciare la Roma o se il suo futuro a breve termine riguarderà comunque una permanenza a Trigoria in vista di una più ampia finestra estiva, nella quale ci sarebbe più tempo per valutare la situazione.

EL SHAARAWY-ROMA, STORIA FINITA?

La storia di El Shaarawy con la Roma è iniziata nel gennaio 2016: all’epoca il Faraone giocava nel Monaco dove aveva avuto un buon avvio di stagione, ma poi era finito lontano dai piani dell’allenatore (che era già Leonardo Jardim) e così, per evitare di riscattarlo a fine anno, la società del Principato aveva deciso di farlo tornare in Italia. Con la maglia giallorossa El Shaarawy ha avuto un grande impatto: solo in quella metà stagione ha segnato 8 gol in Serie A e si è rivelato un ottimo acquisto per una squadra che era tornata nelle mani di Luciano Spalletti, bravissimo a valorizzare un talento che si era perso in due stagioni nel Milan, nelle quali l’esterno offensivo era parso l’ombra di quello che nella prima parte del 2012-2013 aveva segnato 16 gol. El Shaarawy ha ripetuto gli 8 gol anche lo scorso anno, aggiungendone due in Coppa Italia e 2 in Europa League; tuttavia Diego Perotti e Mohamed Salah gli hanno rubato il posto da titolare, e all’inizio di questo campionato il Faraone non aveva sicuramente la certezza di giocare. Lo ha comunque fatto con regolarità, ma a Roma non sarebbe del tutto contento: la Premier League potrebbe rilanciarlo in grande stile, ma i giallorossi dovranno valutare bene la situazione perché con lui perderebbero un talento in grado di giocare su entrambe le fasce e inoltre un elemento votato al sacrificio sotto forma di ripiegamenti difensivi importanti. Staremo comunque a vedere come andranno le cose.

