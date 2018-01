Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato news: l'argentino arriva in prestito

Lisandro Lopez all'Inter, calciomercato news: è ormai ai dettagli l'operazione che porterà il difensore argentino alla corte di Luciano Spalletti. Sarà un prestito con diritto di riscatto

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez (Foto LaPresse)

Lisandro Lopez è sostanzialmente un nuovo giocatore dell’Inter, e i nerazzurri stanno per chiudere la prima operazione del loro calciomercato invernale. Da non confondere con l’attaccante che per otto stagioni abbiamo visto a Porto e Lione: parliamo ovviamente del difensore, sempre argentino, classe ’89 che arriva in prestito dal Benfica. Abbiamo le cifre dell’operazione: dovrebbero prevedere un prestito a 500 mila euro con un diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Un prezzo tutto sommato abbordabile per un calciatore che ha esperienza europea e che dunque può fare decisamente comodo: Luciano Spalletti ottiene con lui il difensore centrale che aveva chiesto a gran voce. Il solo Andrea Ranocchia era al momento l’unica alternativa ai titolari Milan Skriniar e Joao Miranda; nella partita contro la Fiorentina il brasiliano era ancora ai box e quando Ranocchia si è infortunato il tecnico dell’Inter si è dovuto inventare Davide Santon centrale, epilogo amaro visto che in pieno recupero i viola hanno pareggiato con Giovanni Simeone. A fine partita il tecnico aveva esplicitato il suo pensiero ai microfoni: “Tutti sanno che ci manca un difensore centrale”. Eccolo qui: arriva dal campionato portoghese che magari non è il più importante e competitivo d’Europa, ma che di certo è una fucina di talenti e ha sempre portato ottimi giocatori. Lisandro ci gioca dal 2014: il Benfica lo aveva acquistato un anno prima ma lo aveva presto al Getafe per farsi le ossa.

LA SCHEDA DI LISANDRO LOPEZ

Nel corso degli anni Lisandro Lopez ha dimostrato di poter essere un valido elemento: nel Benfica ha di fatto soffiato il posto a Jardel diventando il centrale di riferimento al fianco del veterano Luisao. Come formazione professionale è cresciuto nel Chacarita Juniors, ma già nel 2010 aveva cambiato maglia vestendo quella più ambiziosa dell’Arsenal Sarandì. Ha avuto la fortuna di trovare una squadra competitiva con la quale ha vinto il campionato Clausura, la Copa la e Supercopa d’Argentina; nel Benfica ha invece contribuito, sotto la guida di Jorge Jesus e Rui Vitoria, alle vittorie di due campionati, due Supercoppe e una Coppa di Lega. Ha giocato anche 4 partite con la nazionale argentina, ma poi si è trovato chiuso da altri colleghi e non è più stato richiamato; il suo nome era da tempo sui taccuini di tanti scout, qualche anno fa la Fiorentina sembrava averne definito l’acquisto ma poi non se ne era fatto nulla. Con Lisandro Lopez, come dicevamo, Spalletti ottiene uno dei pezzi mancanti nella sua rosa: adesso può gestire quattro centrali difensivi facendoli ruotare, con la sensazione che in ogni caso Skriniar resterà il vero insostituibile e il riferimento per il reparto arretrato mentre l’argentino si alternerà principalmente con Miranda, tenendo invece Ranocchia come quarta alternativa che a questo punto può diventare un lusso. Siamo in attesa dell’ufficialità dell’accordo: salvo intoppi arriverà a breve.

