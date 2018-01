Rafinha all'Inter/ Calciomercato news: il Barcellona alza il prezzo del riscatto

Rafinha all'Inter, calciomercato news: i nerazzurri hanno l'assenso del calciatore al trasferimento ma il Barcellona vuole alzare il prezzo del riscatto per il proprio centrocampista

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Calciomercato Inter - Rafinha Alcantara (Foto LaPresse)

L’arrivo di Rafinha Alcantara all’Inter, in questa sessione di calciomercato, è possibile e probabile ma non ancora definito. Nei giorni scorsi avevamo parlato di come il centrocampista brasiliano fosse davvero vicino ai nerazzurri che, mentre lavorano sul fronte Jiangsu Suning per arrivare a Ramires, hanno individuato nel giocatore del Barcellona il rinforzo giusto per la loro mediana. Il problema attuale è che la società blaugrana non ha ancora dato l’assenso sul prezzo: la base è quella di un prestito con diritto di riscatto e su questo le parti sono d’accordo, ma il Barcellona vuole monetizzare qualora dovesse accettare di perdere il calciatore nel luglio prossimo e dunque avrebbe deciso di alzare il prezzo di tale riscatto. Sostanzialmente Rafinha si trascina dietro tanti problemi fisici che lo hanno frenato nelle ultime stagioni; quest’anno per esempio il brasiliano non è mai sceso in campo e da questo punto di vista non è una certezza assoluta per il futuro. Se però Rafinha dovesse dimostrare di aver smaltito questi problemi, l’Inter potrebbe pensare di riscattarlo ma a quel punto il Barcellona vorrebbe una cifra adeguata per vendere definitivamente il cartellino; in questi giorni si lavorerà in tal senso, i nerazzurri sono forti dell’assenso del calciatore al trasferimento.

COME GIOCHEREBBE RAFINHA?

Dal punto di vista tattico, Rafinha Alcantara è un giocatore poliedrico: dote necessaria se si vuole avere spazio in un Barcellona che, salvo qualche variazione sul tema – vedi l’attuale 4-2-3-1 di Ernesto Valverde – ha sempre giocato con il 4-3-3 che è un modulo che non prevede trequartisti o esterni puri. Il brasiliano con la maglia catalana ha occupato tanti ruoli: prevalentemente quello di mezzala, ma nel corso degli anni si è disimpegnato anche come laterale alto nel tridente e all’occorrenza ha dimostrato di saper giocare come terzino destro o addirittura playmaker davanti alla difesa (qui però solo sporadicamente). Nell’Inter sarebbe di fatto la prima alternativa ad Antonio Candreva: basta guardare la rosa nerazzurra per capire che è in quella zona del campo che servono rinforzi. Questo porterebbe ovviamente alla riduzione ulteriore degli spazi per Joao Mario, che a Firenze abbiamo visto in quella posizione; in realtà sarebbe a rischio anche Marcelo Brozovic, visto che Rafinha potrebbe andare a giocare sulla trequarti come centrale e portare così all’arretramento di Borja Valero nel ruolo di mediano, al fianco di Matias Vecino. Una cosa è certa: con il giocatore attualmente al Barcellona Luciano Spalletti avrebbe molte più soluzioni tecniche e tattiche a disposizione, ed è per questo che i tifosi si augurano che l’operazione Rafinha si possa concludere in questa sessione di calciomercato.

