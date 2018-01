CALCIOMERCATO MILAN/ News, il Liverpool fa sul serio per Suso (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool fa sul serio per Suso, difficile però che l'affare possa farsi già a gennaio

14 gennaio 2018 Fabio Belli

Suso piace al Liverpool (foto LaPresse)

Dopo un mercato estivo in entrata all’insegna di investimenti faraonici, per il Milan potrebbe anche essere arrivato il momento di vedere qualche elemento della rosa cambiare casacca, anche per dare respiro alle casse del club. L’ultimo nome della rosa a disposizione di Rino Gattuso segnalato sul piede di partenza è quello di Suso, lo spagnolo che in diverse occasioni si è confermato l’elemento più incisivo a livello offensivo della formazione rossonera, ma che soprattutto sta ritrovando il giusto spazio in campo dopo qualche equivoco tattico nella precedente gestione tattica di Vincenzo Montella. Suso però sembra essere entrato nel mirino del suo vecchio club, il Liverpool, per espressa indicazione dell’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp. Il quale, per riportare lo spagnolo al club che per un pugno di spiccioli lo aveva ceduto al Milan, sarebbe disposto a far spendere al Liverpool la non indifferente cifra di quaranta milioni di euro.

ANDRE SILVA IN PARTENZA?

Si tratterebbe di una plusvalenza straordinaria per un Milan che in questo momento si ritrova però impegnato a scalare le posizioni di classifica che portano in Europa, e la tifoseria non vedrebbe certo di buon occhio il passaggio di uno dei loro uomini migliori in Inghilterra. Difficile che Suso-Liverpool sia un matrimoni che possa farsi a gennaio, anche se i Reds recapiteranno immediatamente l’offerta a Milanello. Se ne potrebbe riparlare in estate, anche se al momento il Milan vuole capire quali siano i giocatori che potrebbero cambiare casacca a fine stagione. Si è parlato di un’offerta dalla Cina per un Biglia finora mai pienamente integratosi in rossonero. Ma un nome sul piede di partenza potrebbe anche essere quello di Andre Silva, anche se sembra difficile che a breve qualcuno possa spendere i 30 milioni investiti dal Milan in estate sull’attaccante portoghese.

