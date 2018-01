CALCIOMERCATO ROMA/ News, Bereszynski obiettivo concreto (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: potrebbe arrivare un terzino alla corte di Di Francesco, Monchi punta Bereszynski della Samp

14 gennaio 2018 Fabio Belli

Monchi punta Bereszynski della Samp (foto LaPresse)

Secondo varie indiscrezioni, potrebbe essere un terzino il rinforzo concreto alla corte di Eusebio Di Francesco nella Roma, per cercare di dare una scossa a una stagione ancora lunga, ma che ha assunto connotati meno esaltanti dopo i risultati a cavallo di Natale per i giallorossi. Che perdendo contro Torino in Coppa Italia e contro Juventus e Atalanta in campionato (più il pareggio contro il Sassuolo) ha visto ridimensionarsi molto gli obiettivi nazionali. Il direttore sportivo Monchi ha sottolineato come le risorse finanziarie scarseggino per i giallorossi, ma l’asse con la Sampdoria, più forte che mai visti i buoni rapporti con il presidente blucerchiato Ferrero, dopo l’arrivo di Schick potrebbero portare un altro talento nei taccuini di diverse società di prestigio in giallorosso. Stiamo parlando di Bartosz Bereszynski, esterno che sta facendo davvero grandi cose in questa stagione con la maglia della Sampdoria.

IN ATTESA DELLA MOSSA DI FERRERO

Bereszynski è uno dei colpi che stanno facendo la fortuna della Samp, che nelle ultime due stagioni ha portato giocatori davvero importanti a giocare al Ferraris, da Schick a Praet (con l’esterno belga che sembra già promesso alla Juventus per la prossima stagione) da Torreira allo stesso polacco, protagonista di un grande girone d’andata in blucerchiato. In estate Bereszynski ha firmato un contratto di cinque anni, proveniente dal Legia Varsavia, ma potrebbe ora essere un colpo a sorpresa per una Roma bisognosa di un esterno, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Bruno Peres. Per i giallorossi obiettivo importante, ma molto dipenderà dalle richieste economiche di Ferrero che è già venuto incontro al club capitolino nell’affare Schick e non sembra in vena di ulteriori sconti: gli sviluppi sono previsti già per la prossima settimana.

