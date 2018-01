Calciomercato Inter/ News, ag. Barak: è pronto per il grande salto (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: l'agente di Antonin Barak sottolinea come il calciatore sia pronto per il grande salto, i meneghini trattano con l'Udinese.

14 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Antonin Barak - La Presse

Antonin Barak è la vera sorpresa della prima parte della stagione. Il calciatore dell'Udinese è uno degli obiettivi di calciomercato di diversi importanti club già per la sessione di gennaio. Tra questi c'è anche l'Inter che da tempo cerca un centrocampista centrale con capacità offensive e la possibilità di giocare anche da trequartista. L'agente del calciatore ha parlato ai microfoni di FcInterNews.it sottolineando anche la grande crescita del suo assistito: "E' stata un'enorme sorpresa per noi, ma Antonin Barak darà sempre il meglio. Si allena duramente e merita come ricompensa quella di veder ripagati i suoi sforzi con queste prestazioni in Serie A. Penso che in questa sessione rimarrà all'Udinese, ma è anche vero che nel calcio tutto può accadere. Poi a Udine potrà migliorare. Si tratta di una squadra ottima per i calciatori giovani. Attualmente non ci sono offerte ufficiali e noi non abbiamo preferenze. Secondo me Barak è pronto per lo step successivo, ma dovrà dimostrare le proprie qualità anche nella seconda parte della stagione". Centrocampista dai piedi buoni può giocare in diversi ruoli nel campo e questo gli permette quindi di essere duttile e utile ad ogni tipo di modulo.

TANTE OFFERTE PER SANTON, MA I NERAZZURRI...

Davide Santon è tornato alla ribalta con Luciano Spalletti che gli ha dato grandi possibilità di giocare anche da titolare a sinistra nella difesa a quattro. E' così che molte squadre, anche importanti, si sono interessate a lui. E' noto il fatto che il Napoli stia valutando lui per la corsia sinistra, ma secondo FcInterNews pare che su di lui ci siano soprattutto il Betis dalla Spagna e il Galatasaray dalla Turchia. L'Inter però al momento non sembra intenzionata a una cessione del calciatore, anzi sta lavorando per rinnovare il suo contratto fino al 2021. Il contratto di Davide Santon scade nel giugno del 2018 e il ragazzo potrebbe accordarsi a partire da febbraio per partire gratuitamente alla fine della stagione. Giocatore duttile e dotato di grande rapidità, può giocare praticamente in ogni ruolo della difesa. Luciano Spalletti però non ci vuole rinunciare e vuole provare a blindarlo.

© Riproduzione Riservata.